Zabrana mobitela ne samo u školi, nego i doma? Hrvati su svoje rekli, ne znamo kada smo bili toliko složni

Obrazovanje je krenulo u obračun s mobitelima u školama. Iako su mnoge već ograničile njihovu uporabu, izmjenama Pravilnika o pedagoškim mjerama od nove godine ide se prema svim školama u Hrvatskoj zabranom korištenja mobitela, ne samo na nastavi nego i pod odmorima.

Pitali smo i vas - podržavate li ove zabrane, a rezultate ekskluzivnog istraživanja ima Ana Brdarić Boljat. Ima li mjesta mobitelima u školama?

Nema tipkanja i surfanja

Mobitelima je odzvonilo u školama! Nema dvojbe kod naših ispitanika - velika većina, njih gotovo 90 posto je za zabranu mobitela u školama: za njih je neupitno - nema tipkanja i surfanja, za vrijeme nastave i tijekom odmora.

Foto: Rtl Danas

Niz je razloga kojima opravdavaju takvu odluku – najviše jer smatraju da učenicima mobiteli odvlače pažnju i smanjuju koncentraciju na satu (22,8 posto). Ističu u velikom postotku i problem manje društvenosti kod djece (19,5 posto), ali i urušavanje komunikacijskih vještina učenika (15,2 posto). U mobitelima vide i opasnost od ovisnosti (13,6 posto).

Foto: Rtl Danas

Od drugih razloga navode ometanje nastave (12,9 posto), ali i ugrožavanje sigurnosti djece na internetu (7,9 posto). Uz takozvani Cyberbullying jedan od razloga je i prepisivanje na ispitima (7,5 posto).

Foto: Rtl Danas

Ispitanici koji su za zabranu predlažu da ona vrijedi za osnovnoškolce – njih gotovo 39 posto (38,7 posto), više od 30 posto zabranilo bi mobitele i srednjoškolcima (32,3 posto), a da je nužno zabraniti korištenje mobitela u nižim razredima, pa i do šestog smatra ukupno 20 posto ispitanih.

Foto: Rtl Danas

Zašto su mobiteli korisni djeci?

Tako misli većina, a onih ni 10 posto koji su protiv zabrane smatraju da mobiteli mogu biti korisni djeci u slučaju opasnosti, kao i da se zabranama ne postiže ništa. Ističu i pogodnost lociranja djece putem mobitela, ali i mobitela kao uređaja koji se može uspješno koristiti u nastavi. Manji broj razmišlja o ugrožavanju prava djece ili njihovog straha da nešto propuštaju.

Foto: Rtl Danas

Ministar obrazovanja Fuchs nedavno je govorio o mogućoj zabrani mobitela djeci ne samo u školama, već svugdje, pa i kod kuće. I da – i za to je većina ispitanika. Njih više od 53 posto. I ovo treba reći, ispitanici što su stariji - više su za zabranu, od 40. godine podrška uvjetovanom korištenju mobitela djeci značajno raste. Mahom su to roditelji tinejdžera koji bi, prema našem istraživanju, potpuno zabranili mobitele djeci do 15. godine.

Foto: Rtl Danas

Ovakve prakse o zabrani i kod kuće u Europi za sada nema, iako postoje žustre rasprave.

Istraživanje je za RTL provela Promocija plus na uzorku od 1300 ispitanika, od 4. do 6. studenog.