Val nasilja zahvatio Hrvatsku, izlaze horor priče: 'Ne želim da se ponovi Luka Ritz'

Što se to događa u Zagrebu? I zašto imamo eksploziju nasilja među djecom? Prvo je u srijedu grupa od 30 dečkiju na glavnom trgu napala učenike iz splitske pomorske škole, koji su došli na Interliber. Dvojica 16 godišnjaka imaju ozlijede glave, i dalje su u bolnici.

U četvrtak smo doznali za još jedan šokantan slučaj koji se dogodio na igralištu pored osnovne škole u Novom Zagrebu. Dvojica od 10 godina jednog su 10 godišnjaka gušili, tukli bokserom i pritom mu prijetili smrću. I tako svaki dan izlaze novi horor slučajevi, jedan je gori od drugog.

Glavni zagrebački trg, 15 sati. Skupina mladića i mladih navijača napala je i ozlijedila srednjoškolce iz Splita. Nešto ranije na istom mjestu, pijani 18-godišnjak vrijeđao je i ozlijedio snimatelja N1. Istovremeno, na školskom igralištu u Dugavama dvojica desetogodišnjaka bokserom su pretukla drugog 10-godišnjaka koji je stao u obranu dječaka kojeg su zlostavljali.

'Ubit ću te do smrti'

"Prijetili su ostaloj djeci da će ih pogaziti s romobilom. Mom sinu je jedan od tih dječaka prijetio smrću, rekao mu je - 'ubit ću te do smrti'. Dok ga je drugi dječak lupio ga u predjelu lijeve strane lica uz rub usne. Bio je sav krvav, jako puno krvi je izgubio", priča majka napadnutog dječaka.

Dječak je dobio dva šava, umjesto u školu, sljedećih će dana ići psihologu. Dvojica splitskih srednjoškolaca napadnutih na trgu oporavljaju se od ozljeda glave i tijela u bolnici. Ostatak učenika u pratnji policije vratio se u Split.

"Djeca su pod traumom, mi smo već kontaktirali nadležne institucije i krizni centar učinit ćemo sve za dobrobiti i sigurnost naše djece", poručila je Mirela Žižić, ravnateljica srednje škole u Splitu.

Psihologinja o valu nasilja

Val nasilja zahvatio je metropolu, ali i cijelu Hrvatsku. I po danu i po noći mladost s fantomkama i kapuljačama sije strah po ulicama i školskim igralištima. Nakon jučerašnjih incidenata glavni trg danas vrvi policijom. Ulicu dalje interventna policija čuva srpski kulturni centar. Zagreb ovih dana ne djeluje kao sigurno mjesto.

Država je nemoćna stati na kraj nasilnoj djeci koja su sve češće puna agresije. Stručnjaci upozoravaju, vrijeme je da se cijelo društvo uhvati u koštac s gorućim problemom. "Brine nas to što je zaista nasilje u porastu, pogotovo kod maloljetnika i kod mlađih punoljetnika", kaže Dorotea Bratuša Juraj, klinička psihologinja i psihoterapeutkinja iz Centra za zdravlje mladih.

Nasilje danas snimaju mobitelima i onda se njime hvale na društvenim mrežama. Djeca su van kontrole, upozorava psihologinja. "Kad kažem van kontrole, znači da ne možemo pratiti digitalne sadržaje u kojima ima dosta nasilja, u kojima ima različitog međuvršnjačkog nasilja. Svaki dan dobivamo informacije da se događa određeno nasilje putem digitalnih uređaja što je već sad raširena i vrlo zabrinjavajuća pojava", dodaje Bratuša Juraj.

Pogledajte brojke

Broj maloljetničkih kaznenih djela u godinu dana skočio je za petinu - 2023. zabilježeno je 2.465 kaznenih djela maloljetnika, prošle godine 2.944. Povećanje je to od 20 posto. Teško je krivnju za nasilje svaliti na jednu osobu ili instituciju, ali kad desetogodišnjaci bokserom zlostavljaju drugu djecu, jasno je da su prva adresa za pitanje što se događa, njihovi roditelji.

"I jedno i drugo dijete treba pomoć, zaštitu i nadzor. A tko to čini – prvenstveno roditelj, a ako on ne može onda uskače socijalna skrb. Da vide događa li se nešto, je li dijete zlostavljano, zanemareno", govori Lana Peto Kujundžić, sutkinja Visokog kaznenog suda.

Ipak i sudstvo i sustav socijalne skrbi mogli bi napraviti više. Osamnaestogodišnjaka koji je napao novinara splitska policija već je pet puta uhitila i prijavila. Sada ga čeka kaznena prijava. Zbog takvih i sličnih - dvije majke strepe kad im djeca idu u školu i zbog svega traže veće kazne za delinkvente.

"Mislim da su premale i da bi trebalo produljit vrijeme provedeno u zatvoru i financijski kazniti roditelje", smatra Zagrepčanka Neda, dok njezina sugrađanka Ljiljana kaže: "Zagreb, svi zajedno bi se trebali uključiti. Roditelji prvenstveno, oni bi o svojoj djeci trebali voditi brigu".

'Ne želim da se ponovi Luka Ritz'

Zbog svih koji nisu vodili brigu, dječak koji je napadnut u Dugavama sada ima šavove po licu. "Djeca nam postaju sve agresivnija. Ono što ja želim, htjela sam izaći u javnost, je jedan cilj da se ne ponovi novi Luka Ritz. Da je ovo jučer prošlo, rekla bih super", kaže majka napadnutog dječaka.

I tako smo došli do toga da je "super što u zlostavljanju desetogodišnjaka nije bilo mrtvih". Zastrašujuće. Ne treba ni govoriti da se stvari hitno moraju promijeniti.