Majka pretučenog dječaka u Zagrebu otkrila stravične detalje: Stigle reakcije Grada i policije!

Još jedan stravičan slučaj vršnjačkog nasilja u Zagrebu. Prema riječima majke koja se javila našoj redakciji, jučer su u poslijepodnevnim satima desetogodišnjeg dječaka napala dvojica vršnjaka. Uz prijetnje smrću udarali su ga po glavi, a onda i gušili. Ozlijeđenom je pomoć pružena u Klaićevoj bolnici, no otpušten je kući. Nastavu neće pohađati do daljnjega. Majka sumnja i da je prilikom napada korišten bokser.

"Moj sin je jučer branio jednog dječaka koga su napala druga dvojica dječaka, to djeca od 2014. i 2015. godište znači rekla bih devet i deset godina. Prvi put napali lakše, a drugi put teže. Vratili su se nakon par minuta, rekla bih da dovrše posao koji nisu napravili na početku, prijetili su ostaloj djeci da će ih s romobilom pogaziti.

Mom sinu je jedan od tih dječaka prijetio smrću, rekao mu je 'ubit ću te do smrti', dok je drugi dječak lupio ga u predjelu lijeve strane lica uz rubove usne gdje imao, rekla bi ranu koja izlazi na jednu i drugu stranu i vanjsku i unutarnju, gdje smo zaključili da se najvjerojatnije radi o boxer. Sin je i u policiji spomenuo da jedan od tih dječaka, tj. napadača koji ga je lupio ima bokser i to znaju svi", ispričala je majka dječaka za RTL Danas.

Što rade institucije?

Na novo nasilje među zagrebačkim učenicima reagirali su iz Grada koji primjećuju trend rasta nasilja među maloljetnicima.

"Moram reći da pitanje sigurnosti u školama apsolutni prioritet Grada Zagreba, na žalost od tragedije u Prečkom. Ove godine uložili smo pet milijuna eura u sigurnost u školama. Kako vidimo, u ovom slučaju je bio pokriven videonadzorom. Većina zagrebačkih osnovnih škola ima operativno djelatnika za sigurnost, što moram pozdraviti kao iskorak na razini cijele države. Pitanju nasilja trebamo pristupiti doista, tako da vidimo koji je razlog za povećanje vršnjačkog nasilja i da svaki djelatnik od Grada do Ministarstava i Centra za socijalni rad napravi sve što može sa svoje strane", kaže Luka Juroš, pročelnik Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade

Policija provodi istragu

O cijelom slučaju oglasili su se i iz PU zagrebačke. Kažu da su dojavu o sukobu maloljetnika na igralištu odgojno-obrazovne ustanove na području Novog Zagreba zaprimili oko 15.30 sati.

"Jednom ozlijeđenom maloljetniku liječnička je pomoć pružena u Klinici za dječje bolesti Zagreb, a ozljede su, za sada, okvalificirane kao lake. Na temelju početno potvrđenih informacija policijski službenici Policijske uprave zagrebačke ostvarili su kontakt s predstavnicima odgojno-obrazovne ustanove, usko surađuju s Hrvatskim zavodom za socijalni rad te je u tijeku obavljanje razgovora i prikupljanje obavijesti s ciljem utvrđivanja svih okolnosti navedenog", priopćili su iz PU zagrebačke.

U tijeku je intenzivno kriminalističko istraživanje.