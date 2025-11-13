Novi slučaj brutalnog premlaćivanja u Novom Zagrebu! Majka tvrdi da je korišten bokser: 'Šta je, pi*** ti materina'

U Zagrebu se navodno ponovno dogodio slučaj vršnjačkog nasilja i to na igralištu osnovne škole u Novom Zagrebu.Prema informaciji koju smo dobili, navodno je oko 15 sati na betonskom nogometnom igralištu jedne osnovne škole u Novom Zagrebu napadnut dječak od strane druge dvojice.

Dobili smo poruku od majke ozlijeđenog djeteta koju prenosimo u cijelosti, ali zbog zaštite mogućih maloljetnika, njihove identitete (koji su poznati redakciji) ne navodimo:

"Dana 12. studenog 2025. godine, oko 15 sati, na lokaciji nogometnog, betonskog igrališta osnovne škole, moje dijete bilo je fizički napadnuto od strane dvojice.

Tijekom napada, počinitelj je više puta udario moje dijete po tijelu i glavi, nanijevši mu vidljive ozljede. Modrice, ogrebotine, te ga je gušio držeći ga za vrat.

Nanio mu je gnječno-reznu ranu sluznice usta oko 3 centimetra – s unutarnje strane lijevog kuta usana, te malenu gnječno-reznu ranu kože s vanjske strane lijevog kuta usana.

Mom djetetu su stavili dva šava s unutarnje strane.

U davanju iskaza u policijskoj postaji sin je izjavio da ga je vjerojatno udario s bokserom. Odgovornost je na osobi koja je djetetu dala bokser, kažnjivo je djelo, te će policija istražiti isto. Iz ovog izlazi da neka djeca ulaze u školu s hladnim oružjem.

Moj sin ima i ozljede koje odgovaraju upotrebi boksera.

Također, tijekom napada i tučnjave jedan od napadača je izgovorio riječi: 'Šta je pi*ka li ti materina!', a drugi: 'Ubit ću te do smrti!'

Tim izjavama je jasno da se radi o prijetnjama smrću, te je to kod mog sina, a i obitelji kasnije izazvalo strah i uznemirenost.

Dijete je pregledano i zbrinuto, te zašiveno u Klinici za dječje bolesti Zagreb, s tim da ga je prije hitna služba pregledala u stanu gdje živi.

Policija je također obaviještena, također i u stanu, te je izjava sastavljena i u obradi je u 6. policijskoj postaji Remetinec.

Iz ovoga svega izlazi da su mom sinu nanesene tjelesne ozljede i prijetnje smrću.

Moj sin neće sutra pohađati školu iz straha i bolova koje trenutno ima."

O slučaju smo pitali zagrebačku policiju, objavit ćemo odgovor kad ga dobijemo. Kontaktirali smo i školu na čijem se igralištu navodno sve dogodilo, odgovor ćemo tako objaviti kad ga dobijemo.

POGLEDAJTE VIDEO: Pogledajte snimku tučnjave maskiranih mladića u centru Zagreba