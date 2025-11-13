Ovo je dječak kojeg su pretukli u Zagrebu. Majka: 'Da su ga bokserom pogodili malo više...'

Zagreb potresa najnoviji slučaj međuvršnjačkog nasilja koje se dogodilo u srijedu, 12. studenog, na području Novog Zagreba kada su navodno dvojica dječaka petog razreda napala drugog dječaka, pretukla ga, a prema riječima majke - korišten je i bokser.

Razgovarali smo s majkom ozlijeđenog djeteta koja je potresena, naročito zbog dobi djece,

Njezin identitet, kao i identitet djeteta, ne navodimo zbog zaštite maloljetnika.

Ispričala nam je što je od sina doznala da se dogodilo: "Bila su dvojica i jedan od njih napao je trećeg dječaka. Bilo je to cipelarenje, a moj sin stao je u obranu i upozorio da to ne radi. Dvojac je pobjegao, ali su se nakon nekoliko minuta vratili, napali mog sina i rekla bih - nokautirali ga".

Kaže da je tu bilo svega - da je jedan od napadača njezina sina davio, drugi da ga je lupio šakom. "Moj sin bio je iznenađen, završio je s rasječenom usnicom. Kući su ga dopratili drugi dječaci, skupina od njih sedam-osam, svi su do reda bili izbezumljeni zbog onog što se dogodilo", govori nam majka. Navodi i da je jedan dječak čak prijetio smrću njezinom sinu rekavši: "Ubit ću te do smrti!"

Zna se identitet napadača?

Kaže da se zna identitet napadača, također su učenici petog razreda. Jedan ide u istu školu kao njezin sin, ali drugo je odjeljenje, dok je drugi napadač navodno učenik iz druge zagrebačke škole.

O svemu je obaviještena škola, majka kaže da su dogovorili da njezin sin narednih dana ne ide na nastavu, dobit će i psihološku pomoć.

Foto: Net.hr

No majka otkriva zašto istupa u javnost.: "Da je dječak mog sina lupio 10 centimetara dalje, u sljepoočnicu, ne znam kako bi završio... Kao onaj muškarac u Sloveniji? Ne mogu vjerovati da se to dogodilo mom djetetu. To se može svima dogoditi, nasilje je postalo normalno? Šokirala sam se i što sam u Klaićevoj srela u hodniku onu djecu koja su iz Splita došla na Interliber pa su ih napali na Trgu. Zar je nasilje postalo normalno? Ovdje više nema mjere..."

Kontaktirala pravobraniteljicu

Majka kaže da je kontaktirala i pravobraniteljicu, da će se obratiti i ministru obrazovanja Radovanu Fuchsu. "Gdje god budem mogla, pisat ću i borit ću se jer ovo sutra može biti neko drugo dijete. Da učenici petog razreda imaju bokser, što onda nosi u torbi onaj u osmom razredu? Imamo zaštitare u školi, zar smo došli do toga da moramo pregledavati što nose u torbama, da imamo detektore metala kao u zatvoru?", govori majka.

Foto: Net.hr

Dobili smo na uvid i povijest bolesti iz Klinike za dječje bolesti Zagreb gdje su njezinu sinu pružili pomoć. Tamo piše da je dječak naveo da je dobio "šamar i udarac šakom u glavu od strane nepoznatog dječaka na igralištu te da je odmah zaplakao."

U liječničkoj dokumentaciji stoji da nije gubio svijest, da nije povratio, ali da se žalio na glavobolju te da dječak tvrdi da ga je napadač gušio te držao za vrat.

U povijesti bolesti piše da ima ranu od reza koja je ujedno i nagnječena, veličine tri centimetra na sluznici. Također da ima malu ranu nagnječene porezotine u lijevom kutu usana.

Reagirala i škola

Da se dogodio ovaj slučaj potvrdila nam je i ravnateljica škole koja nam kaže: "Jučer poslijepodne, nakon redovite nastave, učenik naše škole na školskom je igralištu napadnut od strane učenika druge škole. Odmah čim smo dobili obavijest o ovom incidentu provjerili smo snimke videonadzora te o događaju obavijestili policiju, s kojom smo u kontaktu. Detalje događaja u ovom trenutku ne možemo iznositi, obzirom da je postupanje policije u tijeku. Zgroženi smo ovim događajem i najstrože ga osuđujemo te nastavljamo suradnju s policijom i drugim nadležnim tijelima."

O svemu smo pitali policiju. Odgovore ćemo objaviti kad ih dobijemo.

POGLEDAJTE VIDEO Otkriveni morbidni detalji 'snajperskog safarija' u Sarajevu