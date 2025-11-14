Svi pritvoreni nakon incidenta u Splitu izlaze na slobodu, evo što kažu odvjetnici

BRANIT ĆE SE SA SLOBODE /

Ukinut je istražni zatvor za devetoricu koji se sumnjiče da su 3. studenog prekinuli okupljanje u sklopu Dana srpske kulture u Splitu. Vijeće je usvojilo žalbe branitelja i ukinut im je istražni zatvor pa će se u nastavku postupka braniti sa slobode. To ne prejudicira njihovu krivnju, poručuju sa Županijskog suda u Splitu.

Podsjetimo, veća skupina muškaraca nije dopustila održavanje manifestacije na kojoj je trebao nastupiti zbor umirovljenica te dječji folklor iz Novog Sada. Okupljene umirovljenike i djecu, muškarci u crnom Ispratili su uz povike 'Za dom spremni' i 'Ovo je Hrvatska'.

Incident nad splitskim učenicima

Trojici 16-godišnjaka koji se sumnjiče da su u srijedu poslijepodne na Trgu bana Jelačića fizički napali učenike iz Splita, određen je kućni pritvor nadziran putem nanogice. No, prema odluci suca istrage zagrebačkog Županijskog suda u Zagrebu trojac je prvo upućen u remetinečki zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela.

Ondje će ostati najdulje 15 dana dok probacijska služba ne obavi razgovore s njihovim ukućanima, provjeri uvjete u njihovim domovima te zatraži pristanak ukućana kako bi se provodila mjera elektroničkog nadzora putem nanogice. Na sudu kažu kako je ovo prvi slučaj u kojem će nanogicu nositi maloljetnici koji će kuću smjeti napuštati samo u hitnim slučajevima ili zbog odlaska na sud.