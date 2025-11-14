FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
BILA I U HRVATSKOJ /

Ovo je Dora, prošla je pola Europe u štiklama, ima samo jedan cilj: 'Želim prikupiti novac...'

A sad Dora. Francuskinja koja šeta Europom u štiklama visokim 10 centimetara, a do sada je prešla 2200 kilometara. I to ne za bez veze. Prikuplja novac za žrtve trgovanja ljudima u Rumunjskoj. Do sada je prikupila gotovo 12 tisuća eura. Cilj je dakle, Rumunjska. Ondje će sav skupljen novac dati udruzi koja brine da se žrtve školuju i da dobiju potrebnu pomoć. Dora je na svoj put krenula iz Barcelone prije sedam mjeseci. Sa sobom nosi pet pari štikli i jedna kolica u kojima nosi stvari i hranu. Nedavno je prošla kroz Zagreb, kod jednog postolara se zaustavila popraviti cipele. Večeras se Dora javila za Direkt. Više pogledajte u prilogu

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
14.11.2025.
10:40
RTL Direkt
štikleEuropa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx