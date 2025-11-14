Ovo je Dora, prošla je pola Europe u štiklama, ima samo jedan cilj: 'Želim prikupiti novac...'

BILA I U HRVATSKOJ /

A sad Dora. Francuskinja koja šeta Europom u štiklama visokim 10 centimetara, a do sada je prešla 2200 kilometara. I to ne za bez veze. Prikuplja novac za žrtve trgovanja ljudima u Rumunjskoj. Do sada je prikupila gotovo 12 tisuća eura. Cilj je dakle, Rumunjska. Ondje će sav skupljen novac dati udruzi koja brine da se žrtve školuju i da dobiju potrebnu pomoć. Dora je na svoj put krenula iz Barcelone prije sedam mjeseci. Sa sobom nosi pet pari štikli i jedna kolica u kojima nosi stvari i hranu. Nedavno je prošla kroz Zagreb, kod jednog postolara se zaustavila popraviti cipele. Večeras se Dora javila za Direkt. Više pogledajte u prilogu