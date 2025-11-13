FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
PROMJENA VREMENA /

Snijeg stiže u Hrvatsku? Meteorolog otkrio koliko su šanse: 'Zahladnjenje je izvjesno'

13.11.2025.
23:27
RTL Direkt
Rtl Direkt
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Stiže li nam idući tjedan snijeg? Tako predviđaju slovenski meteorolozi koji kažu da dolazi nagla promjena vremena i snijeg, i to ne samo u gorju. 

Vidi se to jasno i na projekcijama koje je objavio portal Metelogix - od sjevera prema jugu Europe spušta se hladan zrak.

Njihova prognoza pokazuje da bi u Hrvatskoj moglo biti snijega. Slovenski meteorolozi kažu da bi snijeg mogao stići u nizine i to u drugoj polovini sljedećeg tjedna. 

Evo što kaže Dorian Ribarić 

Provjerili smo što o takvim predviđanjima kaže RTL-ov meteorolog Dorian Ribarić

"Trenutačno još nije sasvim pouzdano što će se dogoditi u drugoj polovici idućeg tjedna. Izvjesno je zahladnjenje, ali vjerojatnost za sam snijeg i snježni pokrivač, osobito u nizinama je prilično mala - svega pet do 10 posto", govori Ribarić. 

"Čini se da će i količina snijega u gorskim područjima biti manja od očekivane u pojedinim modelima. Najprije ide epizoda južine, zatim zahladnjenje u drugoj polovici idućeg tjedna, a onda bi do kraja mjeseca trebalo ostati nešto suše", dodaje meteorolog. 

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
PROMJENA VREMENA /
Snijeg stiže u Hrvatsku? Meteorolog otkrio koliko su šanse: 'Zahladnjenje je izvjesno'