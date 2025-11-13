Snijeg stiže u Hrvatsku? Meteorolog otkrio koliko su šanse: 'Zahladnjenje je izvjesno'

Stiže li nam idući tjedan snijeg? Tako predviđaju slovenski meteorolozi koji kažu da dolazi nagla promjena vremena i snijeg, i to ne samo u gorju.

Vidi se to jasno i na projekcijama koje je objavio portal Metelogix - od sjevera prema jugu Europe spušta se hladan zrak.

Njihova prognoza pokazuje da bi u Hrvatskoj moglo biti snijega. Slovenski meteorolozi kažu da bi snijeg mogao stići u nizine i to u drugoj polovini sljedećeg tjedna.

Evo što kaže Dorian Ribarić

Provjerili smo što o takvim predviđanjima kaže RTL-ov meteorolog Dorian Ribarić.

"Trenutačno još nije sasvim pouzdano što će se dogoditi u drugoj polovici idućeg tjedna. Izvjesno je zahladnjenje, ali vjerojatnost za sam snijeg i snježni pokrivač, osobito u nizinama je prilično mala - svega pet do 10 posto", govori Ribarić.

"Čini se da će i količina snijega u gorskim područjima biti manja od očekivane u pojedinim modelima. Najprije ide epizoda južine, zatim zahladnjenje u drugoj polovici idućeg tjedna, a onda bi do kraja mjeseca trebalo ostati nešto suše", dodaje meteorolog.