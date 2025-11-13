Stiže promjena u cijeloj Hrvatskoj: Meteorologinja odgovorila na najtraženije pitanje

Najčešće pitanje ovih dana u unutrašnjosti je kad će konačno prestati magla, ali mi smo i u četvrtak pod utjecajem prostrane anticiklone u kojoj su povoljni uvjeti za nastavak ovakvog vremena. Pritječe nam i sve topliji zrak pa će neki krajevi vidjeti i sunca - ako ne u četvrtak, onda sigurno u petak.

Ujutro još uvijek bez promjene - u kopnenom dijelu niski oblaci i magla uz dosta niske temperature - kao i prethodnih dana - između nula i tri stupnja. Na Jadranu i u gorskoj Hrvatskoj još jedno sunčano jutro uz slab vjetar.

U drugom dijelu dana i to najprije sa zapada očekuje se postupno kidanje naoblake i magle tako da će povremeno i ovdje u središnjem dijelu biti kraćih sunčanih razdoblja, no ponegdje tek krajem dana. O duljini magle ovisit će i najviša dnevna temperatura koja će u ovom dijelu biti uglavnom između 10 i 13 stupnjeva. Magla će se najdulje zadržati ovdje na istoku zemlje, osobito u Posavini. Najviša temperatura bit će oko 10 Celzijevih stupnjeva, a gdje se magla raziđe ranije, 13 do 15

Zato je na jugu zemlje i dalje sunčano i toplo. Najviša temperatura ovdje se penje i do 20 stupnjeva, a puhat će slab sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Na sjevernom dijelu Jadrana vrijeme će se promijeniti - u drugom dijelu dana postupno jačanje jugozapadnjaka uz sve više oblaka, osobito na riječkom području i u Gorskom kotaru gdje krajem dana može pasti i malo kiše.

IDUĆIH DANA

U petak u svim krajevima završetak ovog maglovitog i tmurnog razdoblja. Općenito ulazimo u jedno toplije razdoblje u kojem će puhati umjeren jugozapadnjak s kojim će se temperature u unutrašnjosti opet približiti 20 stupnjeva! Toplo do ponedjeljka navečer, u nekim krajevima do utorka kad će opet zahladnjeti. Od petka slaba kiša u gorskom dijelu, a od nedjelje i drugdje u unutrašnjosti

Na Jadranu također jačanje juga, ali s kojim će biti i sve više oblaka, osobito na sjevernom dijelu gdje će povremeno padati i kiša i to već od petka. Kiša će tijekom vikenda zahvatiti srednji i južni dio, a u ponedjeljak i utorak mogući su i obilni pljuskovi praćeni grmljavinom.

Magla još danas, a od petka promjena vremena za cijelu zemlju - čeka nas južina, toplije, na Jadranu i kiša!