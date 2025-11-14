Božinović o poslodavcu koji dva mjeseca nije platio strance: 'Mislim da mu to neće dugo trajati'

OTVORIO I RESTORAN /

Puno reakcija već danima stiže na Direktovu priču o Indijcu i dvojici Nepalaca koji dva mjeseca nisu dobili plaću, a bivši šef s partnerima u Zagrebu otvara restoran.

Reporter Rikardo Stojkovski razgovarao je s njima u Splitu, a cijelu priču pogledajte OVDJE.

O svemu smo jučer pitali i ministra unutarnjih poslova, Davora Božinovića.

"Čuo sam nešto o tom slučaju, ne znam detalje, ali mislim da je taj vlasnik ili poslodavac otvorio u međuvremenu nešto u Zagrebu, mislim da mu to neće dugo trajati jer će Državni inspektorat ako već nije došao - doći tamo, a o tim ljudima, pogotovo ako oni nisu krivi, a ispunili su određene uvjete ćemo gledati načina kako da im dodatno ne zakompliciramo život", poručio je.