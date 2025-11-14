FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
OTVORIO I RESTORAN /

Božinović o poslodavcu koji dva mjeseca nije platio strance: 'Mislim da mu to neće dugo trajati'

Puno reakcija već danima stiže na Direktovu priču o Indijcu i dvojici Nepalaca koji dva mjeseca nisu dobili plaću, a bivši šef s partnerima u Zagrebu otvara restoran. 

Reporter Rikardo Stojkovski razgovarao je s njima u Splitu, a cijelu priču pogledajte OVDJE

O svemu smo jučer pitali i ministra unutarnjih poslova, Davora Božinovića.  

"Čuo sam nešto o tom slučaju, ne znam detalje, ali mislim da je taj vlasnik ili poslodavac otvorio u međuvremenu nešto u Zagrebu, mislim da mu to neće dugo trajati jer će Državni inspektorat ako već nije došao - doći tamo, a o tim ljudima, pogotovo ako oni nisu krivi, a ispunili su određene uvjete ćemo gledati načina kako da im dodatno ne zakompliciramo život", poručio je. 

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
14.11.2025.
8:19
RTL Direkt
IndijciNepalciStrani RadniciRestoranPoslodavacZagrebDržavni InspektoratNeisplata PlaćaDostavljači HraneCentarNeisplaćena PlaćaDavor Božinović
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx