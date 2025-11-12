Mjesecima nije isplatio radnike, a ovih dana otvorio restoran u centru Zagreba: 'Rekao je da mu je račun blokiran'

Tisuće kilometara daleki Kathmandu i Mumbai, Azeem , Suresh i Ajit zamijenili su "najlipšim gradom na svitu". I to kako bi pomogli svojim obiteljima. Dvije godine biciklom su po Splitu dostavljali hranu, ali ni u ludilu nisu pomišljali da bi čak dva mjeseca mogli raditi bez plaće.

"Ja nemam novca trenutačno, za sve, znaš. Pa sam pitao šefa gdje su naše plaće, gdje su plaće. Svaki put bi rekao: sutra, drugi dan, sljedeći mjesec... I nakon toga je otpustio sve", rekao je Indijac, Azeem Siddiqui.

"Rekao je i da mu je bankovni račun zablokiran. Radili smo 15 dana u listopadu", kazao je Nepalac Suresh Khatri.

Nepalac Ajit Zhapa Magar kazao je da mu šef nije rekao ništa i da je zadnji put s njime razgovarao prije dva mjeseca.

"Stalno smo mu slali poruke, ali nije odgovarao. Ni na jednu poruku", rekao je Ajit.

Trojica naših sugovornika, kažu, 20-ak dostavljača je polovinom prošlog mjeseca dobilo otkaz. A posljednju plaću su dobili za kolovoz. Radili su za tvrtku sa sjedištem u Zadru, koja je dostavljače imala i u Zadru, i Splitu, i Rijeci. I to po 12 sati.

Radili po 12 sati

Nepalac Suresh nam je ispričao da su radili 28 sati mjesečno po 12 sati, odnosno bili su slobodni samo 2 dana mjesečno.

Doduše imali su pravo jednog slobodnog dana tjedno. Ali isto su tako imali priliku i raditi i na slobodan dan, kako bi više zaradili. No problemi su počeli i prije nego što im zadnje dvije plaće nisu sjele na račun.

"Jedan bi mjesec umanjio za 100 eura, ponekad i za 200 eura, a jednom drugom dostavljaču i za 500 eura. On nije dobio 500 eura", rekao je Nepalac Ajit.

Obavijestili radnički sindikat

Više nemaju novca ni za stanarinu koju je, kako nam kažu, prema ugovoru, njihov šef trebao plaćati do srpnja 2026. No ni to nije platio za posljednja dva mjeseca, pa im je vlasnik stana rekao da će ih morati izbaciti. O svemu su i naši sugovornici, ali i njihovi, sada već bivši kolege obavijestili i radnički sindikat.

"Mi smo se onda obratili samom vlasniku tvrtke, jer je to nekakav red da mu se obratiš kao socijalni partner. Od njega do danas nismo dobili nikakav odgovor", rekao je Tomislav Kiš, glavni tajnik sindikata Novi sindikat.

Zato mi jesmo. Pred kamere nije htio, ali vlasnik tvrtke na naš je službeni upit kratko odgovorio mailom.

"Zbog izmjena zakona o zapošljavanju stranaca i produljenih procedura za izdavanje radnih dozvola i osiguravanje smještaja, došlo je do zastoja u radu i velikih operativnih poteškoća u cijelom sektoru dostave. Tvrtka se trenutno restrukturira, a paralelno se traže rješenja kako bi se sve obveze uredno uskladile", stoji u mailu.

Novi restoran u centru Zagreba

Dok traje to rekonstruiranje tvrtke, doznajemo da je vlasnik s partnerima otvorio restoran u samom centru Zagreba.

A radnici još uvijek, kako nam kažu, čekaju svoju plaću i strepe kada će završiti na ulici. Pa smo njihovog šefa ponovno kontaktirali da ga pitamo o novom restoranu.

"To je druga firma. Tu sam ja samo kao partner to nema ništa veze s ovom situacijom", rekao nam je vlasnik firme telefonski.

Odvjetnik Letica objašnjava nam kako je ne isplaćivanje plaća u određenim okolnostima: kazneno djelo.

"Tko ne isplati dio, ili cijelu plaću jednom ili više radnika, čini to kazneno djelo. Ako je do nemogućnosti isplate plaće došlo radi nelikvidnosti i manjka sredstava, tada možemo govoriti o ne-kaznenom djelu. Međutim poslodavac ima obvezu prvenstveno isplatiti plaće svojim radnicima. Nema pravo isplaćivanja dobiti, nema pravo dodatnog zaduživanja robe, prije nego su plaće isplaćene", rekao je odvjetnik Frane Letica.

"Mi smo se već obratili inspekciji rada, obratit ćemo se i platformi kod koje je radio taj agregator, obratit ćemo se i agenciji za isplatu takvih potraživanja. Ukoliko se napravi prvi preduvjet, a to je da inspekcija rada isposluje isplatne lista, onda ide naplata preko računa prisilnim putem", rekao je glavni tajnik Novog sindikata.

Ne mogu pomagati obitelji

I nije samo problem što naši sugovornici iz Indije i Nepala ne mogu sebi platiti hranu i troškove života, financijski je to problem i za njihove obitelji.

"Moj otac je srčani bolesnik, pa on ne radi. Tako da sam došao u Hrvatsku kako bih pomogao i bratu i sestri. Sa svime time narušilo mi se i mentalno zdravlje posljednja 2 mjeseca. Bez novaca, kako da preživim ovdje? Ovdje je preskupo, znaš to dobro", kaže Indijac Azeem.

A ne mogu ni kući. Jer dok traje restrukturiranje tvrtke za koju su radili, oni doslovno nemaju novca niti za avionsku kartu.