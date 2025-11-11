FREEMAIL
OD STRUJNOG UDARA /

Tragedija na gradilištu u Dugom Selu: Tijekom betoniranja poginuo strani radnik

Tragedija na gradilištu u Dugom Selu: Tijekom betoniranja poginuo strani radnik
Foto: Ilustracij/hrvoje Jelavic/pixsell

Teška nesreća dogodila se jutros oko 9.15 sati, a prema pisanju medija, dogodila se prilikom betoniranja

11.11.2025.
21:09
Hina
Ilustracij/hrvoje Jelavic/pixsell
U teškoj nesreći na gradilištu u Dugom Selu u utorak ujutro poginuo je radnik, strani državljanin, a okolnosti događaja utvrđuje policija.

Iz Policijske uprava zagrebačke Hini su potvrdili da je pri obavljanju radova jedna osoba poginula na području Dugoga Sela.

Teška nesreća dogodila se jutros oko 9.15 sati, a prema pisanju medija, dogodila se prilikom betoniranja.

Kamion koji je dopremao beton nesretnim slučajem je zahvatio električne žice, a radnik koji je u tom trenutku rukovao pumpom za beton pretrpio je strujni udar. 

Riječ je o 60-godišnjem muškarcu, stranom državljaninu koji u tragičnom događaju, unatoč brzoj intervenciji i reanimaciji, nije preživio.

Na mjestu teške nesreće policija je obavila očevid, a dodatne informacije o nesreći od nadležnih službi očekuju se tijekom sutrašnjeg dana.

POGLEDAJTE VIDEO: Strani radnik spasio živote nepoznatih i postao junak dana

Teška NesrećaDugo SeloStrani Radnik
Tragedija na gradilištu u Dugom Selu: Tijekom betoniranja poginuo strani radnik