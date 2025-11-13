FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
NOVI TREND? /

Žene preuzimaju vodeće funkcije u konzervativnim zemljama: 'Očekujem to i u Hrvatskoj'

Trumpa je oduševila, ali zato je Xi Jinpinga naljutila nova japanska premijerka. Ako Kina napadne Tajvan: Japan bi mogao upotrijebiti svoju vojsku. Rekla je i izrazila stav posve suprotan tradicionalno neodređenom pozicijom Tokija o tom pitanju. Sanae Takaichi tako je naljutila Kineze, a na vlasti je tek tri tjedna. Čelična lady prva je premijerka u japanskoj povijesti, od ukupno 22 u ovom trenutku. 

64-godišnja 'Željezna dama' koja sastanke drži u 3 u noći. Konzervativna je političarka i velika obožavateljica bivše britanske premijerke Margaret Thatcher.

U mladosti strastvena bubnjarica heavy metala benda, Takaichi je u tradicionalnom Japanu u kojem je vrlo malo žena u politici na vlast uspjela doći borbom protiv istospolnih brakova i čvrstim stavovima o imigraciji. Trump za nju kaže da je jedna od velikih premijerki, a u prva tri tjedna mandata uspjela je naljutiti Xi JinPinga tvrdim stavovima oko Tajvana. 

Novi trend?

I tako se Takaichi pridružila Giorgi Meloni, premijerki Italije te Claudiji Sheinbaum, predsjednici Meksika. Je li to neki novi trend da žene preuzimaju vodeće funkcije u konzervativnim i tradicionalnim zemljama - pitali smo političarku koja je htjela postati predsjednica baš jedne takve.

"Ja pozdravljam te trendove i očekujem da će se preliti na Hrvatsku. Dakle potpuna je predrasuda da zato što je netko tradicionalan i konzervativan da smatra da žene ne mogu upravljati zemljom. To ovisi o kvaliteti i osobi, a ne o njezinom spolu", kazala je Marija Selak Rapsudić.

Ako se i radi o trendu, on se još ne vidi na statistici. Brojke žena na vrhu rastu, ali su i dalje poražavajuće.  Od 193 zemlje svijeta, na mjestu predsjednice je svega 19, a vladu vode 22. 

Više od 110 zemalja svijeta nikad nije imalo ženu na čelu države ili vlade, a samo 9 ih trenutačno ima 50 ili više posto ministrica u Vladi. Prema svim statistikama žena je u politici premalo.

Više pogledajte u videu. 

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
13.11.2025.
11:35
Borko Brunović
Rtl DirektXi JinpingSanae Takaichi
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx