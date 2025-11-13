Žene preuzimaju vodeće funkcije u konzervativnim zemljama: 'Očekujem to i u Hrvatskoj'

NOVI TREND? /

Trumpa je oduševila, ali zato je Xi Jinpinga naljutila nova japanska premijerka. Ako Kina napadne Tajvan: Japan bi mogao upotrijebiti svoju vojsku. Rekla je i izrazila stav posve suprotan tradicionalno neodređenom pozicijom Tokija o tom pitanju. Sanae Takaichi tako je naljutila Kineze, a na vlasti je tek tri tjedna. Čelična lady prva je premijerka u japanskoj povijesti, od ukupno 22 u ovom trenutku.

64-godišnja 'Željezna dama' koja sastanke drži u 3 u noći. Konzervativna je političarka i velika obožavateljica bivše britanske premijerke Margaret Thatcher.

U mladosti strastvena bubnjarica heavy metala benda, Takaichi je u tradicionalnom Japanu u kojem je vrlo malo žena u politici na vlast uspjela doći borbom protiv istospolnih brakova i čvrstim stavovima o imigraciji. Trump za nju kaže da je jedna od velikih premijerki, a u prva tri tjedna mandata uspjela je naljutiti Xi JinPinga tvrdim stavovima oko Tajvana.

I tako se Takaichi pridružila Giorgi Meloni, premijerki Italije te Claudiji Sheinbaum, predsjednici Meksika. Je li to neki novi trend da žene preuzimaju vodeće funkcije u konzervativnim i tradicionalnim zemljama - pitali smo političarku koja je htjela postati predsjednica baš jedne takve.

"Ja pozdravljam te trendove i očekujem da će se preliti na Hrvatsku. Dakle potpuna je predrasuda da zato što je netko tradicionalan i konzervativan da smatra da žene ne mogu upravljati zemljom. To ovisi o kvaliteti i osobi, a ne o njezinom spolu", kazala je Marija Selak Rapsudić.

Ako se i radi o trendu, on se još ne vidi na statistici. Brojke žena na vrhu rastu, ali su i dalje poražavajuće. Od 193 zemlje svijeta, na mjestu predsjednice je svega 19, a vladu vode 22.

Više od 110 zemalja svijeta nikad nije imalo ženu na čelu države ili vlade, a samo 9 ih trenutačno ima 50 ili više posto ministrica u Vladi. Prema svim statistikama žena je u politici premalo.

