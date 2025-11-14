Pogledajte koje županije su najbolje prošle na državnoj maturi

OTVORIO I RESTORAN /
Božinović o poslodavcu koji dva mjeseca nije platio strance: 'Mislim da mu to neće dugo trajati'
Maturanti Požeško-slavonske županije najbolji su u engleskom jeziku - a Karlovačka i Međimurska, uz standardno Grad Zagreb, postaju sve veća riznica znanja. Pokazuju to rezultati Nacionalnog centra koji je objavio usporedbu rezultata državne mature u cijeloj Hrvatskoj.
Stres za maturante Teu i Bornu nepoznat je pojam - jer njihova Karlovačka gimnazija, u zadnje dvije godine, ostvaruje vrhunske rezultate na državnoj maturi. Više u prilogu Tee Mihanović...