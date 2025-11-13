FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
HOROR SLUČAJEVI /

Što se događa u Zagrebu i zašto imamo eksploziju nasilja nad djecom?

Što se to događa u Zagrebu? I zašto imamo eksploziju nasilja među djecom? Prvo je u srijedu grupa od 30 dečkiju na glavnom trgu napala učenike iz splitske pomorske škole, koji su došli na Interliber. Dvojica 16 godišnjaka imaju ozlijede glave, i dalje su u bolnici. 

U četvrtak smo doznali za još jedan šokantan slučaj koji se dogodio na igralištu pored osnovne škole u Novom Zagrebu. Dvojica od 10 godina jednog su 10 godišnjaka gušili, tukli bokserom i pritom mu prijetili smrću. I tako svaki dan izlaze novi horor slučajevi, jedan je gori od drugog. 

Više u priči reportera RTL Direkta Borka Brunovića

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
13.11.2025.
23:17
RTL Direkt
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx