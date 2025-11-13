FREEMAIL
freemail
VELIKA ČAST /

Davor, dobitnik prestižnog priznanja javio se iz Bruxellesa: 'Mislim da je to veliki poticaj...'

Veliko priznanje iz BruxellesaDavor Skeledžija, dugogodišnji član i bivši predsjednik Zagrebačkog dijabetičkog društva, osvojio je najviše europsko priznanje za doprinos razvoju dijabetičkih politika i poboljšanju života osoba s dijabetesom. Preuzeo ga je u Europskom parlamentu, a posebnu podršku dali su i hrvatski europarlamentarci Karlo Ressler i Romana Jerković. Dobitnik prestižnog priznanja javio nam se iz Bruxellesa. 

U videu poslušajte što je rekao...

13.11.2025.
20:03
Tajana Gvardiol
DijabetesBruxellesPriznanje
