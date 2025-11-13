Davor, dobitnik prestižnog priznanja javio se iz Bruxellesa: 'Mislim da je to veliki poticaj...'

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

VELIKA ČAST /

Veliko priznanje iz Bruxellesa. Davor Skeledžija, dugogodišnji član i bivši predsjednik Zagrebačkog dijabetičkog društva, osvojio je najviše europsko priznanje za doprinos razvoju dijabetičkih politika i poboljšanju života osoba s dijabetesom. Preuzeo ga je u Europskom parlamentu, a posebnu podršku dali su i hrvatski europarlamentarci Karlo Ressler i Romana Jerković. Dobitnik prestižnog priznanja javio nam se iz Bruxellesa.

U videu poslušajte što je rekao...