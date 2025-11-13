Evo koliko je novca bilo u policijskom sefu i što se dogodilo načelniku: 'Korišten je poligraf'

Iz policijskog sefa u postaji Jastrebarsko misteriozno su nestali osobni dokumenti i novac.

Kako doznaje RTL Danas, riječ je o dvije tisuće eura koji su bili pohranjeni u policijskom sefu nakon očevida o slučaju smrti osoba u kući.

Sve je otkriveno kada se prijavio nasljednik koji je želio stvari iz kuće, ali i novac iz zapisnika. Istraga je pokrenuta, a načelnik je nakon svega premješten na drugo radno mjesto.

Oglasio se Božinović

O slučaju se oglasio i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.

"Meni je poznato da se provela sveobuhvatna istraga, uključujući i tehnička pomagala koja policija koristi, u smislu poligrafa. Zasad nema naznaka, ali će se nastaviti", istaknuo je Božinović.

