freemail
MISTERIJ /

Evo koliko je novca bilo u policijskom sefu i što se dogodilo načelniku: 'Korišten je poligraf'

O slučaju se oglasio i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović

13.11.2025.
16:58
RTL Danas
RTL Danas
Iz policijskog sefa u postaji Jastrebarsko misteriozno su nestali osobni dokumenti i novac.

Kako doznaje RTL Danas, riječ je o dvije tisuće eura koji su bili pohranjeni u policijskom sefu nakon očevida o slučaju smrti osoba u kući. 

Sve je otkriveno kada se prijavio nasljednik koji je želio stvari iz kuće, ali i novac iz zapisnika. Istraga je pokrenuta, a načelnik je nakon svega premješten na drugo radno mjesto. 

Oglasio se Božinović 

O slučaju se oglasio i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović

"Meni je poznato da se provela sveobuhvatna istraga, uključujući i tehnička pomagala koja policija koristi, u smislu poligrafa. Zasad nema naznaka, ali će se nastaviti", istaknuo je Božinović. 

POGLEDAJTE VIDEO: Strani radnici bez plaće u Splitu: Policija i inspektorat pokrenuli postupak

JastrebarskoPolicijaPljačka
