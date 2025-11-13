Skandal u policiji! Nestao novac iz policijskog sefa u Jastrebarskom - sumnjaju na nekog iz svojih redova?

Zagrebačka policija izvijestila je kako je iz službenih prostorija Policijske postaje Jastrebarsko nestao određeni iznos novca, osobnii dokumenti i drugi predmeti koji su trebali biti privremeno pohranjeni nakon prirodne smrti dvoje građana, do okončanja ostavinskog postupka.

Kako su objavili, zagrebačka policija provodi kriminalističko istraživanje, a o provođenju i dosadašnjem tijeku kriminalističkog istraživanja obaviješteno je nadležno državno odvjetništvo.

Kriminalističko istraživanje se nastavlja kako bi se utvrdile sve okolnosti, uključujući i odgovornost nadležnih, naveli su iz policije.

Kako doznaje RTL Danas, riječ je o dvije tisuće eura koji su bili pohranjeni u policijskom sefu nakon jednog očevida slučaja smrti osoba u kući. Nakon nekog vremena pojavio se nasljednik koji je želio stvari iz kuće, ali i novac iz zapisnika, odnosno spomenutih 2000 eura koji su nestali iz sefa.

Doznajemo da postoji i glavni osumnjičeni za nestanak novca i ostalih stvari iz sefa.

Načelnik policije Jastrebarsko Tomislav Baštek, koji je nekad bio u sektoru za granicu, zbog cijele situacije premješten je na drugo radno mjesto.

