Skandal u policiji! Nestao novac iz policijskog sefa u Jastrebarskom - sumnjaju na nekog iz svojih redova?
Nakon smrti osoba, nasljednik je htio povrat imovine, ali novca više nije bilo
Zagrebačka policija izvijestila je kako je iz službenih prostorija Policijske postaje Jastrebarsko nestao određeni iznos novca, osobnii dokumenti i drugi predmeti koji su trebali biti privremeno pohranjeni nakon prirodne smrti dvoje građana, do okončanja ostavinskog postupka.
Kako su objavili, zagrebačka policija provodi kriminalističko istraživanje, a o provođenju i dosadašnjem tijeku kriminalističkog istraživanja obaviješteno je nadležno državno odvjetništvo.
Kriminalističko istraživanje se nastavlja kako bi se utvrdile sve okolnosti, uključujući i odgovornost nadležnih, naveli su iz policije.
Kako doznaje RTL Danas, riječ je o dvije tisuće eura koji su bili pohranjeni u policijskom sefu nakon jednog očevida slučaja smrti osoba u kući. Nakon nekog vremena pojavio se nasljednik koji je želio stvari iz kuće, ali i novac iz zapisnika, odnosno spomenutih 2000 eura koji su nestali iz sefa.
Doznajemo da postoji i glavni osumnjičeni za nestanak novca i ostalih stvari iz sefa.
Načelnik policije Jastrebarsko Tomislav Baštek, koji je nekad bio u sektoru za granicu, zbog cijele situacije premješten je na drugo radno mjesto.
POGLEDAJTE VIDEO Pazite kakva kazna zatvora prijeti Anni Dujić: Odvjetnik objasnio zašto nije došla na sud