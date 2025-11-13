Koliko bi trebao koštati najam stana? '1000 eura! I iznajmljivači moraju od nečega živjeti'

Na sjednici Vlade predstavljen je Program priuštivog najma. Među budućim najmoprimcima najviše će se bodovati višečlane obitelji s niskim primanjima u dobi od 25. do 45. godine života, ali i neke druge životne okolnosti. Priuštiva najamnina plaća se APN-u i ona ne smije prelaziti 30 posto mjesečnih prihoda kućanstva, umanjeno za režijske troškove.

Razliku do tržišne cijene pokriva država, a vlasnici stanova ostvaruju naknadu u visini lokalne medijalne najamnine, isplaćenu u dvije rate. Obitelji s prihodima od dvije tisuće eura stan od 60 kvadrata plaćat će oko 450 eura. Ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić objasnio je koji su kriteriji za dobivanje takvog najma.

"Ovisit će o tome jesu li u jedinici lokalne samouprave i bave se deficitarnim zanimanjima, o broju članova kućanstva, o primanjima, o godinama prebivališta u toj lokalnoj jedinici samouprave... Svi ti uvjeti će se bodovati i onaj koji ima najviše bodova će biti na listi prioriteta", rekao je.

Ovoliko bi trebala biti cijena najma

U našoj rubrici "Pitamo vas" odgovorili ste koliko bi trebala biti cijena najma stana od 60 kvadrata. Ovo su neki od njih.

Petar Zuanović Zujo smatra da bi cijena u Zadru realno trebala biti 400 eura.

"A to što košta 900 je druga stvar", dodaje.

"300 eura + režije u Karlovcu s obzirom na to da većina ljudi radi za minimalnu plaću. U Zagrebu ne više od 500 eura + režije", smatra Snježana Kirinić.

Luka Šiprak smatra da bi trebala biti 1000 eura jer i iznajmljivači moraju od nečega živjeti.

"Cijena treba biti realna, tj. prema stvarnim neto primanjima većine građana", piše Hrvoje Gašparić. Lidija Novak kaže da bi cijena maksimalno trebala biti 300 do 400 eura.

"Ovisi, naravno o lokaciji, namještenosti stana, dodatnim režijama", objašnjava. Dragana Funko kaže da je sada 300 eura, a trebala bi biti maksimalno 150 eura. Dalibor Šilipetar rekao je konkretno - 270 eura.