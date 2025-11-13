Trumpu stigla vijest od koje strepi, uskoro ga čeka kaos: 'Približavamo se istini'

NIJE BILO IZBORA /

Američki demokrati objavili su 20 tisuća stranica dokumenta koji daje uvid u odnos američkog predsjednika Donalda Trumpa i osuđenog seksualnog predatora, sada pokojnog Jeffreyja Epsteina.

Nižu se loše vijesti za američkog predsjednika, jer će idućeg tjedna Zastupnički dom Kongresa glasati o prijedlogu kojim bi se Ministarstvo pravosuđa prisililo da objavi sve dokumente o Epsteinovoj istrazi.

Nedugo nakon objavljivanja dokumenata, predsjednik Zastupničkog doma, republikanac Mike Johnson, najavio je kako će sljedeći tjedan glasati o objavi službenih dokumenata Ministarstva pravosuđa o Epsteinu i njegovoj istrazi.

Johnson, koji se tome protivio, nije imao izbora jer je donji dom američkog parlamenta dobio novu zastupnica, Adelitu Grijalvu koja je odmah nakon polaganja prisege potpisala prijedlog. 'Predsjednik Zastupničkog doma Johnson namjerno je ometao moje polaganje prisege otkazujući glasanje za glasanjem. A peticija za objavu Epsteinovih dosjea stajala je s jednim potpisom manje. Mojim potpisom približavamo se istini', rekla je Grijalva.

