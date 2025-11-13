FREEMAIL
AKCIJSKE SCENE /

Hrvatski Commandosi demonstrirali silu: Snimka je baš moćna, ovako se koriste FPV dronovi

Ministarstvo obrane Republike Hrvatske (MORH) u četvrtak je objavilo snimku demonstracije znanja i sposobnosti hrvatskih Commandosa s FPV-dronovima.

Na akcijskom videu vidi se kako Commandosi u punoj opremi okružuju kuću na šumovitom terenu. Upadaju unutra, pažljivo i koordinirano pregledavaju sve kutove, a potom postavljaju FPV dron. 

Zabilježen je trenutak u kojem se dron uzdiže i zuji zrakom dok njime Commandos upravlja putem upravljača, a istovremeno na ekranu pored gleda njegove kretnje.

Snimka se zatim prebacuje na perspektivu drona, koji se primiče prema drvenom objektu, ulazi kroz prozor, a sve završava glasnom detonacijom.

Podsjetimo, FPV (first person view) dron vrsta je drona kojom se upravlja tako da pilot kroz posebne naočale vidi snimku kamere na dronu iz prvog lica te tako lakše manevrira letjelicom

13.11.2025.
17:45
Erik Sečić
