Međimurci pomeli konkurenciju! Njihove škole najbolje u Hrvatskoj na državnoj maturi

Škole Međimurske županije i ove su godine najuspješnije po broju ukupnih prvih mjesta na ispitima državne mature, a slijede ih škole iz Grada Zagreba, rečeno je u četvrtak u Zagrebu u Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja.

Ukupno prvo mjesto pripalo je Međimurskoj županiji sa najboljim rezultatima u pet kategorija ukupnih programa, tj. kad se zbroje i gimnazijski i strukovni programi, dok drugo mjesto pripada Gradu Zagrebu s četiri mjesta.

U gimnazijskim programima Grad Zagreb bio je prvi u pet kategorija, Karlovačka županija u tri kategorije i Međimurska županija u jednoj kategoriji.

U strukovnim programima prva mjesta dijele Međimurska i Varaždinska županija koji su prvi u po tri kategorije, Grad Zagreb na drugom mjestu s dvije i Karlovačka i Požeško-slavonska županija treća s po jednom kategorijom.

Ravnatelj Centra Vinko Filipović kazao je da se ne može izjasniti je li Centar zadovoljan rezultatima na nacionalnoj razini, ali kad su u pitanju osnivači i škole, oni se mogu uspoređivati i mjeriti svoja postignuća u odnosu na nacionalni prosjek, jer su svi ispiti ocjenjivani po istim kriterijima i u tom pogledu nema subjektivnog pristupa.

Nadam se da će županije na temelju ovih rezultata postupiti u skladu sa svojom odgovornosti, da će se ozbiljno pozabaviti što su uzroci loših rezultata u pojedinim predmetima, a osobito na temelju dobrih postignuća iz nekih drugih predmeta. Naime, isti učenici neke predmete puno bolje rješavaju, a neke lošije, kazao je.

Ukupno je na državnu maturu pristupilo 28 481 učenika. Pripremljeni su ispiti za 27 predmeta, od kojih 12 obveznih i 15 izbornih predmeta, odnosno ukupno, uključujući višu i osnovnu razinu ispita, 34 ispita. Za svaki ispit izrađene su od dvije do pet inačica ispita, ukupno 132 inačice redovitih ispita.

POGLEDAJTE VIDEO: Pitali smo vas kako zaustaviti maloljetničko nasilje? 'Puno strože kazne'