Ovo se čekalo, uvode se promjene na tržištu rada: Strani radnici će sada ovo morati znati

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović predstavio je dva zakona, prvi je Zakon o strancima, a drugi Zakon o međunarodnoj i privremenoj zaštiti. Nakon predstavljanja, zakoni idu na javno savjetovanje.

Zakonom o strancima propisuju se uvjeti ulaska, kretanja, boravka i rada stranaca koji su državljani trećih zemalja u Republici Hrvatskoj.

Zakonom o međunarodnoj i pravnoj zaštiti propisuju se načela, uvjeti i postupci odobrenja međunarodne i privremene zaštite; status, prava i obveze tražitelja međunarodne zaštite, azilanata, stranaca pod supsidijarnom zaštitom, stranaca pod privremenom zaštitom te uvjeti i postupak poništenja i prestanak azila, supsidijarne i privremene zaštite.

Promjene za strane radnike i poslodavce

Ministar je pojasnio da je tim zakonima olakšana promjena poslodavca nakon šest mjeseci rada kod dugog poslodavca te produženje dozvole za boravak i rad.

Za strane radnike uvodi se obveza poznavanja hrvatskog kao stranog jezika A1 razine, a nakon godine dana jezik bi se trebao znati i on je obavezan uvjet za produljenje postojećih dozvola. Novina je i da se studentima i sezonskim radnicima dozvola produljuje na tri godine, a poslodavcima se olakšava da se dokumentacija rješava putem e-građana. Također, novina je i da se dolazak poslodavaca na crnu listu skraćuje na godinu dana.

"Promjena je i kod omjera hrvatskih i stranih radnika. Tako mora biti 10 posto hrvatskih radnika za deficitarna zanimanja, a 20 posto za nedeficitarna. Poslodavac u zadnjih šest mjeseci ne smije imati blokiran račun duže od mjesec dana, a priljev po transakcijskom računu potrebno je dokazivati u zadnjih 12 mjeseci, a ne kao do sada 6 mjeseci", rekao je Božinović.

