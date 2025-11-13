Dalija Orešković pozvala građane: 'Ako Thompson ustraje na pokliču Za dom spremni...'

Zastupnica Dalija Orešković (DOSIP) rekla je u četvrtak kako smatra da je u ovom trenutku najdomoljubniji čin svih građana da kažu da se odriču pokliča ZDS, a pozvala ih je da, ako Marko Perković Thompson ustraje na njegovu izvikivanju u pjesmi Bojna Čavoglave, na takve koncerte ne idu.

"Smatram da je najdomoljubniji čin svih građana (…) da kažu da se odriču i da ne pristaju na uzvikivanje pokliča ZDS, odriču se početnog dijela pjesme Čavoglave, do te mjere da će oni biti ti koji će reći – ukoliko Thompson ne kaže da će izostaviti taj dio (…) i inzistirat će na njegovu izvikivanju (…) pozivam građane (…) da na takve koncerte ubuduće ne idu“, rekla je zastupnica u Hrvatskom saboru u govoru na slobodnu temu.

Ustvrdila je i da vladajući, ali i desna opozicija u Saboru, ponavljaju "mit“ da današnja Hrvatska počiva na temeljima Domovinskog rata.

"To je za njih početak, ali notorna je činjenica da je rat počeo u ožujku 1991., a da ja prvi Ustav RH usvojen 22. prosinca 1990., dakle, prije Domovinskog rata“, kazala je i dodala "u tom ratu nismo nastali, u njemu smo se branili, a državu smo stvorili ranije“.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

'Hrvatska se promijenila...'

Denis Kralj (SDP) ocijenio je da se Hrvatska promijenila u odnosu na prije mjesec dana kada je ministar unutarnjih poslova podnosio izvješće o radu policije i svi se suglasili da je Hrvatska sigurna zemlja.

"No, našim ulicama noću hodaju ljudi u crnome koji nose baklje, kao u Splitu, imitirajući naciste, ljudi u crnome koji prijete djeci i starcima, folklorašima i karatistima“, kazao je, podsjećajući da su jučer na glavnom zagrebačkom trgu napadnuti novinari N1 televizije te maturanti iz Splita.

To je Hrvatska danas, ustvrdio je i pozvao Vladu i premijera da "vrate“ vladavinu Ustava u Hrvatsku i sigurnost na ulice.

HDZ je prozvao da bježi od rasprava o gospodarstvu, inflaciji … te da je, da bi zadržao vlast, „pustio duh ustaštva iz boce“.

'Svjedočimo izazivanju potpunog kaosa u Hrvatskoj'

Josip Jurčević (NZ) izjavio je da se "nova histerija ustašizacije“ mogla vidjeti nakon dva ljetošnja koncerta MP Thompsona na kojima je bilo "oko 700 tisuća, uglavnom mladih“ i zapitao se kome ona koristi.

"Koristi onima kojima je koristila krajem 80-ih i početkom 90-ih godina 20. stoljeća, a događaja se po istom narativnom modelu, a to znači, sve što je hrvatsko, je i ustaško“, kazao je i upozorio kako u dramatičnim sigurnosnim i ratnim okolnostima na teritoriju Europe i Bliskog istoka, svjedočimo pokušaju destabilizacije i izazivanja potpunog kaosa u Hrvatskoj.

Osvrnuo se i na izložbu o Dejanu Medakoviću u Srpskom kulturnom centru u Zagrebu, ustvrdivši da je to jednako "kao da je netko 1975. ili danas doveo u Jeruzalem izložbu slikara Adolfa Hitlera“.

Medakovića je kvalificirao kao "ključnog ubojicu za pisaćim stolom, ključnog čovjeka koji je kreirao Memorandum SANU sa zastrašujućim zločinima diljem Hrvatske, BiH i Kosova“.

'Međuvršnjačko nasilje sustavno raste'

Marija Selak Raspudić (NZ) upozorila je da su se u Zagrebu u protekla 24 sata dogodila dva slučaja međuvršnjačkog nasilja, međusobna tuča, te slučaj pretučenog dječaka.

Netko će reći da je među djecom uvijek bilo nasilja i tučnjava, no podaci pokazuju da međuvršnjačko nasilje sustavno raste, kao i maloljetnička delikvencija, upozorila je i navela da izvješća MUP-a unatrag deset godina pokazuju da se do 2022. bilježi pad maloljetničke delikvencije, a onda opet kreće porast.

"To nas sve treba zabrinuti“, rekla je Selak Raspudić koja kaže i da se dio uzroka veže uz covid i činjenicu da značajan dio djece, koji su danas na pragu punoljetnosti, tada nisu imali normalno djetinjstvo. Prikopčali smo ga online, a sada mu dociramo da to nije dobro, a često je i opasno, kazala je i upozorila da se danas svaka tučnjava snima i automatski postaje vijest.

Postaje i slika našeg društva, ali često i uzor za postupanje drugim maloljetnicima, jer ćete biti važni i preneseni, istaknula je.

'Slijedite primjer Zadra'

Damir Biloglav (DOMINO) pozvao je kreatore proračuna, posebno lokalnih, da slijede primjer Zadra i pomognu svojim umirovljenicima s niskim mirovinama.

U Zadru smo se dogovorili da ćemo do kraja mandata Gradskog vijeća provesti program trajne pomoći umirovljenicima s najmanjim mirovinama, cenzus je 470 eura. Podijelili smo ih u četiri skupine i tim ćemo umirovljenicima svaki mjesec dodati do 30 do 60 eura, ovisno o visini mirovine, naveo je.

Loris Peršurić (IDS) predložio je da država u proračunu za 2026. osigura više sredstava za nadogradnju i modernizaciju zračne luka Pula. Ta je luka u posljednje vrijeme zapostavljena, unatoč velikom potencijalu koji ima, rekao je zastupnik navodeći kako je to dijelom i zbog toga što se Pula i Istra percipiraju kao auto destinacije

Zračna luka Pula ima važnu ulogu ne samo u ljetnom turizmu, već i kao ključna luka za sportske i druge velike manifestacije koje produžuju sezonu, naglasio je.

POGLEDAJTE VIDEO: Dalija Orešković lajkala sramotan komentar o Jeanu Michelu Nicolieru: 'Tko ste Vi, gospođo!?'