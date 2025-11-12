Hrvati sasuli drvlje i kamenje na Tomaševića zbog zabrane ZDS-a: 'Bolesno...'

Zagrebačka Gradska skupština prihvatila je zaključak kojim se u prostorima Grada zabranjuje korištenje obilježja, slogana ili poruka kojima se veliča, potiče ili odobrava nacionalna, rasna ili vjerska mržnja. Gradonačelnik Tomislav Tomašević tako je odlučio stati na kraj ustaškom pokliču "Za dom spremni" barem u gradskim prostorima.

Sporan je bio i drugi koncert Marka Perkovića Thompsona koji je on htio održati 28. prosinca u zagrebačkoj Areni, a za koji je Tomašević rekao da se neće održati jer nije ugovoren.

Ustavni stručnjak Mato Palić za RTL Danas pojasnio je da izvođači koji izvode sadržaj suprotan onome što stoji u zaključku Gradske skupštine nemaju pravni temelj za tužbu.

“Odluka je donesena u okviru djelokruga Gradske skupštine Grada Zagreba. Ona omogućuje gradonačelniku da svako javno okupljanje – ne samo koncert – u kojem bi se poticala ili odobravala rasna, vjerska ili nacionalna mržnja, spriječi odgovarajućim mjerama”, izjavio je Palić.

No, ako sadržaj pjesama nije u suprotnosti sa zaključkom, izvođači bi mogli imati pravnu osnovu za tužbu protiv Grada. “U tom slučaju, odluka gradonačelnika kojom bi se zabranilo okupljanje koje ne potiče mržnju bila bi protivna samom zaključku. Ovaj dokument jasno je usmjeren na određene izraze koji se pojavljuju u pojedinim pjesmama”, dodao je profesor Palić s Pravnog fakulteta Sveučilišta u Osijeku.

Čitatelji: Zabranjuje pjesme, a ne rješava probleme

Tomaševićeva odluka izazvala je niz burnih reakcija među građanima. Dok jedni podržavaju zabranu, drugi smatraju da se gradonačelnik bavi simbolima umjesto stvarnim problemima grada.

Neki čitatelji smatraju da Tomašević ide predaleko i da svoje osobne stavove pretvara u gradske odluke. “Ovaj čovjek toliko izaziva i nameće svoju volju da je to zabrinjavajuće. A ono što mu je posao – voditi glavni grad Hrvatske – najmanje radi. Bolesno”, kaže Dora.

Drugi podsjećaju da pozdrav ‘Za dom spremni’ već ima svoju pravnu definiciju i zabranu u Ustavu, pa u ovom slučaju ne vide ništa sporno. “U Ustavu piše da je zabranjen pozdrav koji on koristi u pjesmama i tu je Plenković kukavica. Pa nije Tomašević donio zakon, već Sabor i Ustavni sud”, piše Stella.

Dio komentatora podsjeća na, kako kažu, 'dvostruke kriterije'. “I njemu treba zabranit petokraku i partizane”, navodi Ana. Neki podsjećaju na situacije u Jugoslaviji. “Branio je Joža Vilu Velebita i Ustani bane, pa su se i te pjesme pjevale”, piše Jadranka.

'Thompson nije poželjan ni u EU-u'

S druge strane, pojedini čitatelji podsjećaju da izvođači poput Thompsona imaju zabrane nastupa i u inozemstvu. “Thompson je nepoželjan u kompletnom EU-u i šire. Sapienti sat”, ističe Davor.

Ima i onih koji unatoč svemu ne odustaju od odlaska na najavljeni koncert. “Pucaj, druže, nisi ni zadnji ni prvi. Nikad sretnija i ponosnija što 27. 12. idem na koncert”, kaže Rajka. Pojedini čitatelji smatraju da vlast ovim potezom samo pokazuje nesigurnost i strah od javnog mišljenja.

“Kad vlast zabranjuje pjesme i pozdrave umjesto da rješava probleme, to više nije politika nego strah. ZDS nije prijetnja Zagrebu - podsjetnik je koliko se vlast boji vlastitog naroda”, poručuje Emanuel.

A neki pak šalju poruke u stilu narodne mudrosti. “Ničija nije svjetlila do zore, neće ni njegova. Možeš biti bahat koliko hoćeš, ali ne do kad hoćeš”, zaključuje Mira.

