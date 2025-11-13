Božinović otkrio detalje o napadaču na snimatelja: 'Pet puta ja bio privođen, a on i dalje šeta...'

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović komentirao je jučerašnje incidente koji su se dogodili u Zagrebu, napad na snimatelja N1 i tučnjavu srednjoškolaca, te se osvrnuo na širu problematiku nasilja i radikalizacije među mladima.

Istaknuo je da je osoba koja je napala snimatelja bila pod utjecajem alkohola i već pet puta bila privođena od strane splitske policije. "I on dalje šeta bez da je pretrpio bilo kakvu ozbiljniju sankciju. Pogotovo kad govorimo o ponavljanju djela. Što se njega tiče, mi ćemo ga opet prijaviti. Ovo djelo spada u domenu kaznenih", rekao je.

Božinović je najavio da će osoba ponovno biti prijavljena jer se radi o kaznenom djelu, te dodao da je policija brzo reagirala i privela napadača, ali da je daljnji postupak sada na pravosudnom sustavu. Napomenuo je i da se osoba nasilno ponašala i u zgradi policije, što će biti posebno sankcionirano.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Obračun srednjoškolaca u Zagrebu

Govoreći o tučnjavi na Trgu bana Jelačića, Božinović je objasnio da su u Zagreb stigle dvije skupine srednjoškolaca iz Splita, jedni na edukaciju u HNB, a drugi na Interliber.

U centru grada došlo je do kratkog sukoba u kojem je skupina od 12 učenika napala druge. Policija je privela četiri osobe, od kojih je jedna punoljetna, dok su tri maloljetnika smještena u centar u Dugavama. Pozvani su njihovi roditelji, a kriminalističko istraživanje je u tijeku.

"Ovaj slučaj, kao i onaj prije, a onaj prije mi je posebno znakovit, osoba koja je dosad pet puta privedena, pet puta prijavljena, jučer je bila u centru Zagreba pod ozbiljnim utjecajem alkohola i napala snimatelja N1", rekao je Božinović.

Sastanak s Upravama Dinama i Hajduka

Na pitanje jesu li ovi incidenti povezani s događajima tijekom Dana srpske kulture u Splitu i Zagrebu i imaju li veze s navijačkim skupinama, Božinović je potvrdio da neki sudionici jesu dio navijačkih skupina.

Rekao je da se o tom problemu intenzivno razgovara i radi, te da su održani sastanci između policijskih uprava zagrebačke i splitske s upravama klubova Dinama i Hajduka. Istaknuo je kako, osim policije, odgovornost snose i klubovi te roditelji, jer navijačke skupine imaju poseban status i odnos s klubovima, pa klubovi moraju preuzeti dio odgovornosti.

Božinović je naglasio da policija radi više nego što joj zakon nalaže, provodi brojne edukacije o vršnjačkom i rodno uvjetovanom nasilju te ima jednu od najviših stopa razriješenosti kaznenih djela. Ipak, upozorio je na problem u sustavu – iako policija redovito prijavljuje počinitelje, pravosudni sustav ne osigurava dovoljan učinak specijalne ni generalne prevencije, što dovodi do ponavljanja djela.

Odgovornost na roditeljima

"Svakog dana ima stotine postupaka kad je u pitanju bilo koja vrsta nasilja. Riješi se i onda imamo ovu situaciju - jedna prijava, druga, treća, četvrta, peta i onda dođeš pod utjecajem alkohola na Trg bana Jelačića i udariš novinara. Taj nije doživio pojam specijalne, a bogami ni generalne prevencije", rekao je Božinović.

Osvrćući se na pitanje radikalizacije u društvu, Božinović je rekao da ne želi ništa isključiti, ali smatra da je najveća odgovornost na roditeljima, školama i institucijama. Naglasio je da djeca danas više vremena provode na internetu nego u stvarnim druženjima, sve se manje bave sportom, a više “fikcijom sporta”, što negativno utječe na njihovu socijalizaciju. Zaključio je da tehnološki napredak ne možemo zaustaviti, ali da se društvo mora više posvetiti odgoju i pripremi djece za život.

"Ne možemo zaustavljati tehnološki napredak, nikome to nije uspjelo pa neće ni ovoj generaciji, ali možemo, prije svega, regulirati stvari i posvetiti se, na prvom mjestu, vlastitoj djeci. Ovo što se događa je nešto što se može nazvati terminom "djeca". Malo starija, malo mlađa, ali na ovaj se način ne pripremaju kvalitetno u smislu socijalizacije za život koji ih čeka", zaključio je Davor Božinović.

POGLEDAJTE VIDEO: Posljedice napada u Splitu: Ako ih osude za nasilje iz mržnje, prijeti im i 5 godina zatvora