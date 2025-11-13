Stolovi više neće biti 'skriveni' uz smeće! Uvode novi video nadzor, a tu su i paprene kazne

Zbog neprimjerenog odlaganja otpada u spomeničkoj jezgri, kamera s jednog od ilegalnih odlagališta otpada izvan grada još je ovo ljeto dobila „službeni premještaj“ u centar grada na punkt u blizini većeg broja restorana. Uskoro dolazi još nadzornih kamera.

"Nažalost neće riješiti, ali je potrebno. I mislim da je bilo krajnje vrijeme da se takvo nešto uvede naročito što se tiče čistoće", kaže Mladen Peša, koji je iz Zadra odselio u susjedni Zaton prije 10 godina, a gubitka privatnosti grana na javnim površinama ne boji se ni Zadranka Radoslava Galzina koja generalno Zadar ocjenjuje čistim gradom: "Pozitivno u svakom smislu, pogotovo kod restorana i ovih privatnika. Mislim da naši stanari pogotovo na Poluotoku su jako uredni i disciplinirani po tom pitanju, jedino malo ove ugostitelje da se prate.

Foto: Rtl Danas

Uz postojeću „crnu točku“ kraj Županijskog suda gdje se ljeti bacaju velike količine otpada izvan kontejnera do idućeg ljeta bi još dvije slične lokacije u centru, iza Sveučilišta u Ulici Stratico i Ulici Špire Brusine pored Vodovoda, trebale biti pokrivene video nadzorom.

Zapošljavanje još komunalnih redara

U Gradskoj upravi razmišljaju povisiti i kazne za ilegalno bacanje otpada koje sada iznose:

"Ukoliko se odnosi na pravnu osobu, izdaje se kazna najveća moguća 1320 eura, dok za fizičku osobu 132 eura", kaže Hrvoje Marić, pročelnik za komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša Grada Zadra i zaključuje kako bi kamere bi trebale pomoći „komunalcima“ u održavanju reda, ali i novi kolege: "Jako je teško bilo primijetiti kad netko odbaci otpad. U tom trenu i ne možemo biti na svakom mjestu. Mi planiramo zaposliti još par, zapravo još četvero komunalnih redara.

Iza 13 sati, kad je službeno kraj radnog vremena, kamioni gradske Čistoće odvoze svo smeće s glavne gradske tržnice smeće, kao i riblji otpad koji ide na reciklažu. Ipak, i Tržnice već imaju kamere.

Nema novih 'štekata'

"Bilo je par slučajeva koji su se uglavnom odnosili na šaranje, odnosno na crtanje grafita gdje su nam kamere koje smo mi postavili pomogle", pojašnjava direktor Tržnica Zadar Tomislav Letinić.

Uz odluku o komunalnom redu, na reviziju bi iza Nove godine trebala i Odluka o zakupu javnih površina, ali i formiranje digitalnog katastra štekata, pa bi i građanima svi podaci o gradskim površinama u zakupu biti dostupni on line.

"Predložit ćemo uvođenje markacija na licu mjesta za sve štekate. Digitalno će se omogućiti uvid u gabarite, u rok trajanja i sve ugovore. Proći ćemo kroz sve ključne pravce i utvrditi općenito opterećenost pojedinih pravaca i raditi na tome da relaksiramo sve ako bude trebalo", kaže zamjenik zadarskog gradonačelnika Ante Ćurković (HDZ).

A to znači da se brojka od 5 i pol tisuća ugostiteljskih sjedalica na javnim površinama u centru Zadra neće povećavati. Čak je vjerojatnije da će se smanjivati.