Prizor na zagrebačkoj Savici ostavio ljude bez teksta: 'Ne baciti u smeće!'

U vremenu kada se čini da su ljudi sve hladniji jedni prema drugima, jedan mali čin dobrote na zagrebačkoj Savici podsjetio je da humanost još postoji.

Pored kontejnera, uredno zapakirano u dvije kutije, osvanula je poruka koja je mnogima uljepšala dan:

"Ne baciti u smeće! Za nekoga kome zaista treba.“

Foto: Net.hr

Na rukom ispisanim natpisima stoji i sadržaj paketa – majice, traperice i ostali komadi odjeće, sortirani i složeni s pažnjom. Umjesto da završe na otpadu, netko ih je odlučio ostaviti tamo gdje bi ih mogli pronaći oni koji nemaju dovoljno.

Male stvari često imaju najveću težinu – a kutije s natpisom “za nekoga kome zaista treba” su simbol empatije i solidarnosti u često surovoj svakodnevici.

Vjerojatno se nikad neće saznati tko je osoba iza ovog toplog čina, ali njezina poruka je jasna.

