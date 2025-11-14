U samom centru Zagreba godinama stoji golema ruina, ni susjedi je ne vide

POSTAT ĆE ŠUC /

Da po cijeloj Hrvatskoj ima zgrada i kompleksa koji propadaju: u Direktu ste mogli vidjeli već više puta: od Haludova preko Kumrovca i bolnice u Blatu do hotela Belvi u Dubrovniku. Ali, jedna takva zgrada nalazi se u samom centru Zagreba, jedva kilometar od glavnog trga.

Jedino dobro u napuštenoj bivšoj vojnoj bolnici u Vlaškoj ulici 87 danas su zidovi puni zanimljivih djela uličnih umjetnika. Ali uskoro bi se tamo trebala otvoriti baletna i glazbena škola. Više u prilogu Petra Panjkote...