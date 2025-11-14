FREEMAIL
'MOŽDA NEKADA ZAISKRI' /

Milanović stiže kod Orbana: 'Iskoristit ćemo priliku da razjasnimo stvari'

Hrvatski predsjednik Zoran Milanović u dvodnevnom je posjetu Mađarskoj.

Dočekan je u Palači Sándor gdje je održan sastanak s predsjednikom Mađarske Tamásom Sulyokom. U popodnevnim satima zakazan je i susret s premijerom Viktorom Orbanom, a Milanović u subotu Odlazi u Pečuh, gdje će sudjelovati na svečanom obilježavanju Dana Hrvata u Mađarskoj.  

'Da i ovu i sljedeću, kao i prethodne prilike prigode iskoristimo za razgovor i razjašnjavanje stvari koje možda nisu potpuno jasne. Kada je i većina jasna kao što je, dijalog je nezamjenjiv', poručio je Milanović. 

'Naši odnosi su dobri i prijateljski. Možda nekada zaiskri koja rečenica više, ali oni su dobri i stabilni. Nakon 35 godina, to je jedina susjedna država s kojom imamo čisto uređeno granično pitanje', dodao je predsjednik. 

Više pogledajte u videu 

14.11.2025.
13:46
Dajana Šošić RTL Danas
Zoran MilanovićMađarskaViktor Orban
