Maturanti najuspješnijih hrvatskih gimnazija otkrili u čemu je tajna: 'Ne bojim se mature, malo ću ponoviti'

Maturanti Požeško-slavonske županije najbolji su u engleskom jeziku - a Karlovačka i Međimurska, uz standardno Grad Zagreb, postaju sve veća riznica znanja. Pokazuju to rezultati Nacionalnog centra koji je objavio usporedbu rezultata državne mature u cijeloj Hrvatskoj.

Stres za maturante Teu i Bornu nepoznat je pojam - jer njihova Karlovačka gimnazija, u zadnje dvije godine, ostvaruje vrhunske rezultate na državnoj maturi.

"Mislim da većinom tome doprinose naši profesori koji se toliko daju u ovaj posao. Konstantno su nam dostupni, s njima se uvijek može razgovarati. Daju nam savjete i primjere i zapravo priprema je tijekom cijele četiri godine srednje škole", objasnio je maturant karlovačke gimnazije Borna Ogrizović.

Nastaviti niz i opet dovesti školu na vrh - izazov je i odgovornost.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

'Uspjeh je obveza za sljedeću godinu'

"Ako su moji kolege bili dobri, a imali smo slične profesore, može se reći da ću i ja biti dobra, ali opet, možda je malo i pritisak, ako su oni bili dobri da i ja moram biti", smatra Tea Jurčević. I ravnateljica tvrdi - uspjeh je obveza za sljedeću godinu.

"Nema slučajnosti, radimo analize, uspoređujemo rezultate s rezultatima učenika - uglavnom se potvrđuje da su rezultati u razredu i ocjene sukladne ocjenama s mature", kaže Snježana Štranjgar.

Gimnazijalci su se najviše istaknuli u Gradu Zagrebu, zatim u Karlovačkoj županiji. Dok je na trećem mjestu Međimurska. Učenici strukovnih škola najbolji su u Međimurskoj i Varaždinskoj županiji te Gradu Zagrebu. Zanimljivo, Karlovačka županija je na vrhu u politici i gospodarstvu, iako nema građanski odgoj. A Požeško - slavonska je jako napredovala - i došla na vrh u engleskom jeziku.

Kad se zbroje rezultati oba programa zajedno, najbolji učenici dolaze iz Međimurske i Zagrebačke županije. Trend se time nastavlja - jer Međimurska županija i prošle je godine bila u vrhu.

MIOC - tvornica odlikaša

"Međimurska županija - ja bih rekao da nije slučajnost. I moj uvid iz mojih ranijih poslova je da se u toj županiji, osobito kad su u pitanju strukovne škole, a prije toga i osnovne - vrlo kvalitetno rade - što se onda prepoznaje i po rezultatima", kaže Vinko Filipović, ravnatelj Nacionalnog centra za vrednovanje obrazovanja,

Već tradicionalna tvornica odlikaša - zagrebački MIOC - dobro zna recept za uspjeh:

"Većina učenika radi kontinuirano, to je možda najveća prednost. Meni osobno nije stresno to što ove godine polažem maturu. Smatram da sam dovoljno spremna. Planiram malo ponavljati prije mature i to je to", kaže Ita Blašković, maturantica XV. gimnazije.

((RITA BAKIĆ, maturanica XV. gimnazije Zagreb))

"Mislim da MIOC je samo škola koja ima dobre profesore koji nas puno pripremaju kroz sve četiri godine, a također zadnju godinu radimo puno zadataka s mature na satu pa nas to priprema", kaže Rita Bakić.

Uz kontinuiran rad - ključna je kažu - želja za znanjem bez koje nema ni upisa u MIOC.

"Mislim da je upravo to najljepša stvar kod naše škole. To što smo tu okruženi cijelo vrijeme ljudima koji su stvarno jako željni raditi, koji se jako trude, jako su zainteresirani i jako su pametni - to stvarno može biti jako poticajno svima nama", rekao je Lobel Marunić. Nažalost, iz godine u godinu, konkurencija je sve manja.

Zbog demografskog pada, gotovo 10.000 maturanata manje pristupilo je ovogodišnjoj maturi, u odnosu na onu prije 10 godina.