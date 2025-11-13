Pazite kako se načelnik branio nakon skandala s policijskim sefom: 'Ja sam posudio...'

Misteriozna krađa na mjestu gdje je sigurnost zajamčena. Iz policijskog sefa u Jastrebarskom nestali su novac i dokumenti, za lopovom se traga, a načelnik Tomislav Baštek ima novi posao.

Policijska istraga zbog krađe u policiji. Sef u Jastrebarskom ostao je prazan, a sadržavao je osobne dokumente i dvije tisuće eura koji su bili privremeno pohranjeni u policijskom sefu nakon prirodne smrti dvoje građana.

"Začuđen sam, ne mogu vjerovati da se to može dogoditi tamo, piše im sigurnost i povjerenje, a ne znam da ima tu puno sigurnosti i povjerenja. Načelnik nije smio dozvoliti da se to dogodi", smatra Karlo iz Jastrebarskog. Njegova sugrađanka Ivanka pak poručuje: "Privatno kad nešto se dogodi to mi je jasno, ali da je tako u nekoj ustanovi i to policiji - to ne".

Ovako se branio načelnik

Kako doznaje RTL Danas, Tomislav Baštek, koji se u četvrtak nije javljao na pozive, branio se tvrdeći da je posudio ključeve sefa, a nakon svega je premješten i to navodno u Ministarstvo unutarnjih poslova (MUP), što nam iz Ministarstva danas nisu potvrdili.

Prije dvije godine bio je voditelj Odjela za graničnu kontrolu u Sektoru za granicu. Tada se našao pod povećalom zbog WhatsApp grupe u kojoj su se razmjenjivali osjetljivi podaci. Neslužbeno se doznaje da je krađa u Jastrebarskom otkrivena početkom mjeseca, nakon dolaska novog načelnika i nasljednika koji je tražio novac.

"Meni je poznato da se provela sveobuhvatna istraga, uključujući i tehnička pomagala koja policija koristi, u smislu poligrafa. Zasad nema naznaka, ali će se nastaviti", prokomentirao je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.

Sjećate se ovog slučaja?

Istragom rukovodi nadležno općinsko državno odvjetništvo iz kojeg poručuju da su izvidi tajni. No, ovo nije prvi put da policijski sef postaje središte skandala.

Bivši načelnik krim policije Željko Dolački tako je 2019. osuđen na šest godina zatvora zbog insceniranja provale u policijski sef u njegovom uredu 2016., kada je, prema presudi, nestalo zlato i novac u vrijednosti 3,3 milijuna kuna koji su bili oduzeti u policijskim obradama. Glavni dokaz za tužiteljstvo, ali i sud bila je pila.

Praksa je da novac bilo zaplijenjen ili privremeno pohranjen u sefu bude do zaključenja slučaja i pod strogim nadzorom. "Bez obzira na to radi li se o osobi koja je zaposlenik policijske postaje ili je po nekoj drugoj osnovi bila u policijskoj postaji, sve osobe su evidentirane. Ako se radi o osobi koja nije imala ovlaštenje za pristup sefu, onda se ne radi o kaznenom djelu pronevjere, nego o kaznenom djelu teške krađe", objašnjava Dalibor Vidović, pravnik i kriminalist.

