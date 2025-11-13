Advent u Zagrebu dosadio turistima? Direktor hotela priznao: 'Gubi na atraktivnosti'

Odbrojavanje je počelo, postavlja se adventska scena u Zagrebu. Blagdanska čarolija u glavnom gradu kreće 29. studenoga tradicionalnim paljenjem prve adventske svijeće na Manduševcu.

U 40 dana sprema se i gotovo 90 koncerata, pregršt programa, od onih na tračnicama do onih u muzejima. No, već sada nezadovoljni su hotelijeri i iznajmljivači. Provjerili smo zašto.

Zagreb se sprema za najčarobnije doba godine. Za 15 dana u glavnom gradu počinje Advent. Na Tomislavcu se postavlja klizalište, a lampicama je već ukrašen Zrinjevac. "Mene to jako veseli, tako da iščekujem advent i Božić i sve to vrijeme, nadam se i snijeg uskoro", priča Lucija, dok Katarina kaže: "Štandovi, šetnja, uživancija, baš mir, lijepo da bude, da su ljudi sretni i zadovoljni".

Vraća se na Gornji grad

Blagdanski ugođaj na dvadesetak lokacija trajat će 40 dana. Nakon dvije godine, a zbog protupotresne obnove, Advent se vraća na Gornji grad. "Sigurno da sam sretna. Raduje me što se to sve skupa obnavlja. Nadam se da će biti lijepo. Puno je i turista, bar ćemo imati što pokazati da se vidi", govori nam Slavica.

Do Gornjeg grada posjetitelji neće moći uspinjačom, ali za sve koji žele prijevoz će biti organiziran. "S električnim automobilima. To su retro automobili koji će povezivati putnike koji teže hodaju ili su nepokretniji ili se žele odvesti tako da imamo i tu mogućnost", pojašnjava Martina Bienenfeld, direktorica Turističke zajednice Grada Zagreba.

Predstavljen je i Advent na Europskom trgu. No, ostaju li tamo i kumice ili se vraćaju na Dolac iz Grada i dalje ne otkrivaju. Zainteresiranih ugostitelja za Adventske kuće ove je godine 70-ak manje nego prije 2019., no iz Grada uvjeravaju da će od najma zaraditi četiri puta više. "Mislim da će biti 149 kućica i očekujemo malo manje od pola milijuna eura prihoda", govori Dinka Živalj, glasnogovornica zagrebačkog gradonačelnika.

Advent dosadio?

U prosincu lani Zagreb je posjetilo 158 tisuća turista. Deset posto više u odnosu na 2023. Iznajmljivači tvrde da su rezervacije ove godine krenule prije dva tjedna, ali da turisti sobe ne pune brzinom kojom su očekivali. "Jednostavno je tržište je postalo prezasićeno po broju hotela i apartmana s obzirom na potražnju, tako da smo na ljeto primijetili da je potražnja slabija nego što je bila proteklih godina. Otprilike 20 do 25 posto", govori Maja Sladkov, voditeljica prodaje za apartmane.

U jednom zagrebačkom hotelu priznaju - Advent se smjestio tek na treće mjesto po popunjenosti 60-ak soba njihova hotela. Objašnjavaju da turista više ima u proljeće i jesen. "Advent svake godine gubi na atraktivnosti. Nekoć je to bilo puno više promocije i događanja", smatra Goran Babin, direktor hotela u Zagrebu.

No, iz turističke zajednice ističu da turiste pokušavaju privući. Advent se promovira u čak 15 različitih zemalja Europe i Amerike. "Ukupno je potrošeno na offline i online oglašavanje oko 300 tisuća eura, a na sve dekoracije, suradnje s umjetnicima, posebne gastro i druge lokacije 700 tisuća eura za ovih 40 dana Adventa koji su pred nama", kaže Bienenfeld.

Vrhunac zabave očekuje se na Silvestrovo. Ipak, tko će Zagrepčane i goste uvesti u Novu godinu iz Grada još ne otkrivaju. No, Adventska čarolija potrajat sve do 7. siječnja.

