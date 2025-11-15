Srna otkrio može li Hrvatska na Euru ispisati povijest: 'Najopasniji smo kad nas zanese'

Hrvatski reprezentativac Zvonimir Srna u rubrici RTL Danasa "Izvan terena" sve nam je ispričao. Ususret Europskom rukometnom prvenstvu bili smo u francuskom Montpelliereu, gdje Srna igra.

"Kako bi normalno funkcionirao moraš znat jezik - gdje god odeš da ti postave internet, da ti naprave ovo ono, za sve treba francuski, tako da je radio google prevoditelj dosta, pa sad učim jezik. Klub mi je omogućio to, imaju dosta volontera - tako da sam ja dobio učiteljicu - Melanie, koja je volonter nama, nas četiri-pet, da nas uči francuski jezik", otkrio je Srna na početku.

Montpellier je osmi najveći grad u Francuskoj, ujedno i nova rukometna adresa hrvatskog reprezentativnog lijevog vanjskog. Brzo se ovdje uklopio i otkrio nam kakav je život u Francuskoj.

"Jako lagodan. Vole sjediti na kavi, izaći vani jesti. Dosta se jede vani, brzo sam se uklopio. Pogotovo period bez cure kad sam bio, samo sam jeo vani, sad kad je došla, onda ona kuha, pa smo više u kućnoj atmosferi."

U rukometni klub Montpellier, klub bogate tradicije i velikih ambicija Srna je stigao iz Zagreba- i snašao se izvrsno. A nije ni Francuzima dugo trebalo da ih osvoji iskrena, zarazna metkovska energija. Puno navijača je reklo da im se ovdje najviše sviđa obiteljska atmosfera. Je li u Montpellieru, u klubu obiteljska atmosfera?

"Stvarno je, potrefili ste derbi, utakmicu s Nantom i cijeli grad živi za te utakmice. U klubu je super, uđeš u Arenu, osjetiš da je velik klub, klub sa dugom tradicijom.Veliki je gušt igrati ovdje."

O Srni je govorio i njegov suigrač Remi Desbonnet.

"Voli piti kavu, ali i sve ostale druge stvari - ali to neću sada na televiziji pričati."

Europsko rukometno prvenstvo je iza ugla - 27-godišnjeg Zvonimira Srnu, ali i ostatak reprezentacije čeka uzbudljivi siječanj u hladnoj Švedskoj. Može li Hrvatska još jednom ispisati sportsku povijest?

"Mislim da u Hrvatskoj nikad ne ideš rasterećen. Hrvatski dres nosi ogroman pritisak i ogroman gušt. Pritisak kad gubiš, svi znamo kako je kod nas, opet kad pobjeđuješ dogodi se Zagreb dogodi se doček, Arena, ludilo. Nas kad zanese - tad smo najopasniji. Mislim da je najvažnije dobro krenut u turnir."

Jer ovaj prošli trunir je bio za pamćenje...

"Nakon prvenstva stalno smo slali u grupu kako svi gledaju utakmice, znaš. Svako navečer šalje sliku kako gleda sve. To su stvarno stvari kad ih gledaš, naježiš se. a kamoli ne kad ih doživiš. To su trenuci za sva vremena."

"Mislim da je preduvjet za sve u životu, pa i u rukometu - da daš sve od sebe. Pa onda ostalo tek ide.Nisam nikad neraspoložen, uvijek se trudim da imam osmijeh na licu, da sam veseo, da tako idem kroz život, nekad se stresiraš zbog nekih stvari, dođeš, legneš u krevet - zar je to vrijedno toga? Tako i rukomet - sve je to sport, igra, život. I mislim da treba uživati u životu."

Jednostavan je njegov recept za sreću. Takav je Zvonimir Srna, na terenu, ali izvan njega.