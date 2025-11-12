Igor Vori otkrio što očekuje od reprezentacije: 'Moramo biti i realni u svemu tome'

Nakon vrijednog boda protiv Kristianstada u trećem kolu Europske lige rukometaši Sesveta su dočekali moćni Toulouse i pobijedili golom u zadnjoj sekundi, a dan nakon velike pobjede trener Sesvećana, legendarni Igor Vori ,je pred kamerama RTL-a otkrio i što očekuje od hrvatske reprezentacije na Europskom prvenstvu.

"Očekivanja su uvijek najviša. To svi mi želimo, ali moramo biti i realni u svemu tome. Puno toga će diktirati ozljede. Vidjeli ste i sami zadnji vikend što je bio kad je bilo okupljanje reprezentacije, a to je da je dosta igrača izostalo. Do početka priprema ima još jako puno. Puno je utakmica što Lige prvaka, što Europske lige i lige su jake tako da će ozljede diktirati puno toga. Sigurno da dolazimo na turnir", rekao je Vori pa poručio:

"Sad smo jedni od favorita, pritisak je dobar. Jedan respekt se stekao kod protivnika. To je sigurno i to se vidjelo na kvalifikacijskim utakmicama sa Češkom. To je jedan dobar pritisak koji te gura i vuče da budeš bolji."

