freemail
NEĆE BITI LAGANO /

Igor Vori otkrio što očekuje od reprezentacije: 'Moramo biti i realni u svemu tome'

Igor Vori upozorio na važne stvari

12.11.2025.
20:28
M.G.
Rtl Danas
Nakon vrijednog boda protiv Kristianstada u trećem kolu Europske lige rukometaši Sesveta su dočekali moćni Toulouse i pobijedili golom u zadnjoj sekundi, a dan nakon velike pobjede trener Sesvećana, legendarni Igor Vori ,je pred kamerama RTL-a otkrio i što očekuje od hrvatske reprezentacije na Europskom prvenstvu

"Očekivanja su uvijek najviša. To svi mi želimo, ali moramo biti i realni u svemu tome. Puno toga će diktirati ozljede. Vidjeli ste i sami zadnji vikend što je bio kad je bilo okupljanje reprezentacije, a to je da je dosta igrača izostalo. Do početka priprema ima još jako puno. Puno je utakmica što Lige prvaka, što Europske lige i lige su jake tako da će ozljede diktirati puno toga. Sigurno da dolazimo na turnir", rekao je Vori pa poručio:

"Sad smo jedni od favorita, pritisak je dobar. Jedan respekt se stekao kod protivnika. To je sigurno i to se vidjelo na kvalifikacijskim utakmicama sa Češkom. To je jedan dobar pritisak koji te gura i vuče da budeš bolji."

POGLEDAJTE VIDEO: Musa u potrazi za novim trenerskim angažmanom

SesveteIgor VoriEhf Europska LigaEuropsko Prvenstvo U Rukometu 2026
