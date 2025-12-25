Papa Lav božićnu propovijed posvetio i Pojasu Gaze: 'Kako da ne mislimo na te ljude...'

Papa Lav XIV. je u prvoj božićnoj propovijedi u četvrtak osudio uvjete u kojima žive Palestinci u Pojasu Gaze, što predstavlja neuobičajeno izravnu poruku tijekom svečane mise kada kršćani diljem svijeta slave rođenje Isusa Krista.

Lav, prvi papa iz Sjedinjenih Američkih Država, kazao je da priča o rođenju Isusa u staji pokazuje da je Bog "podigao svoj krhki šator" među ljudima svijeta. "Kako da onda ne mislimo na šatore u Gazi, tjednima izložene kiši, vjetru i hladnoći?", pitao je.

Lav, koji slavi svoj prvi Božić otkako su ga svjetski kardinali u svibnju izabrali da zamijeni pokojnog papu Franju, ima diplomatičniji stil od svog prethodnika te se u pravilu suzdržava od političkih komentara u svojim propovijedima.

No, novi je papa nekoliko puta u zadnje vrijeme izrazio žaljenje zbog životnih uvjeta Palestinaca u Gazi, a novinarima je prošlog mjeseca rekao da rješenje višedesetljetnog sukoba između Izraela i palestinskog naroda mora uključivati palestinsku državu.

Humanitarna kriza u Gazi

Izrael i Hamas su pristali na prekid vatre u listopadu nakon dvije godine intenzivnog bombardiranja i vojnih operacija, ali humanitarne agencije kažu da i dalje stiže premalo pomoći u Gazu, gdje je gotovo cijelo stanovništvo bez krova nad glavom.

Tijekom mise u četvrtak kojoj su tisuće prisustvovale u bazilici svetog Petra, Lav se također požalio na uvjete u kojima žive beskućnici širom svijeta te na razaranje koje su prouzročili ratovi u svijetu.

"Krhko je tijelo bespomoćnih stanovništava, izmučenih tolikim ratovima, onima u tijeku ili završenima, koji iza sebe ostavljaju ruševine i otvorene rane", rekao je papa.

"Krhki su umovi i životi mladih ljudi prisiljenih uzeti oružje u ruke, koji na bojišnici osjećaju besmisao onoga što se od njih traži i neistina koje pune pompozne govore onih koji ih šalju u smrt", poručio je.

Papa će kasnije u četvrtak uputiti božićnu poruku i blagoslov "Urbi et Orbi" (gradu i svijetu), koji se u pravilu tiču globalnih sukoba.

