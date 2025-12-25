Veličanstveni prizori u bazilici sv. Petra: Papa Lav XIV. se prisjetio sjajne zvijezde

Tijekom božićne mise u noći na svetkovinu rođenja Isusa, papa Lav XIV. potaknuo nas je da naviještamo "radost Božića" i da ga slavimo kao "blagdan vjere, ljubavi i nade", piše Vatican News.

Vodeći božićnu misu tijekom noći u bazilici svetog Petra, papa Lav XIV. prisjetio se sjajne zvijezde, "iskre koja se tek upalila i plamti životom" koja je obasjala noćno nebo, zadivljujući svijet, kako je ispričano u Lukinom evanđelju: "Narod koji je hodio u tami ugledao je veliko svjetlo; onima koji su živjeli u zemlji duboke tame zasjalo je svjetlo" navješćujući "da vam se danas u gradu Davidovu rodio Spasitelj, koji je Mesija, Gospodin".

"U vrijeme i prostor – među nama – dolazi Onaj bez kojeg ne bismo postojali. Onaj koji daje svoj život za nas živi među nama, osvjetljavajući noć svjetlošću svog spasenja. Nema tame koju ova zvijezda ne obasjava, jer njezinom svjetlošću cijelo čovječanstvo ugleda zoru novog i vječnog života."

Rječitost vječne Riječi

U svojoj propovijedi, papa Lav je opisao da nam pri Isusovom rođenju "Bog ne daje ništa manje od samoga sebe, kako bi nas 'otkupio od svake nepravde i očistio sebi narod'". A da bismo pronašli Spasitelja, moramo pogledati dolje kako bismo pronašli Boga među nama u jaslama.

"Božja svemoć sjaji u nemoći novorođenčeta; rječitost vječne Riječi odjekuje u prvom plaču dojenčeta; svetost Duha sjaji u tom malom tijelu, svježe opranom i povijenom u pelene."

Djetetova potreba za brigom "postaje božanska budući da Sin Očev dijeli povijest sa svom svojom braćom i sestrama“, dodao je Papa, a to božansko svjetlo koje proizlazi iz Isusa „pomaže nam prepoznati čovječanstvo u svakom novom životu“. Kako bi pomogao u izlječenju naše sljepoće, Papa je rekao da se „Gospodin odlučuje objaviti u svakom ljudskom biću, koje odražava njegovu pravu sliku, prema planu ljubavi započetom stvaranjem svijeta“.

I podsjećajući na riječi pape Benedikta XVI., napomenuo je da ako napravimo mjesta za ljudsku osobu, onda ima mjesta i za Boga.