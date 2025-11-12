FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
NIŠTA OD SENZACIJE /

Zagreb nije mogao protiv Magdeburga, izgubili su sedmu utakmicu zaredom u Ligi prvaka

Zagreb nije mogao protiv Magdeburga, izgubili su sedmu utakmicu zaredom u Ligi prvaka
×
Foto: Franziska Gora/jan Huebner/imago Sportfotodienst/profimedia

Magdeburg je riješio pitanje pobjednika početkom drugog poluvremena

12.11.2025.
23:18
Hina
Franziska Gora/jan Huebner/imago Sportfotodienst/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Rukometaši Zagreba izgubili su i sedmu utakmicu zaredom u Ligi prvaka i to na gostovanju kod europskog prvaka Magdeburga 22-27 (9-10). 

Hrvatski prvak je odigrao sjajno prvo poluvrijeme, koja je najbolja europska momčad dobila sa svega minimalnih 10-9. No, Nijemci su drugi dio započeli puno odlučnije i serijom 7-2 pobjegli na nedostižnih 17-11. 

Kod Zagreba je Filip Glavaš zabio 7, a Luka Lovre Klarica četiri gola, dok je Magdeburg predvodio Sebastien Berthold sa šest golova. 

Vijesti iz rukometa čitajte na Net.hr-u

Magdeburg je prvi na ljestvici sa svih sedam pobjeda, a Zagreb na dnu sa sedam poraza. 

U 8. kolu Zagreb 19. studenoga dočekuje u Areni upravo Magdeburg.  

Standings provided by Sofascore

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatska nogometna reprezentacija do 17 godina već osvojila navijače

Rk ZagrebMagdeburgEhf Liga Prvaka
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
NIŠTA OD SENZACIJE /
Zagreb nije mogao protiv Magdeburga, izgubili su sedmu utakmicu zaredom u Ligi prvaka