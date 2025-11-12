Zagreb nije mogao protiv Magdeburga, izgubili su sedmu utakmicu zaredom u Ligi prvaka
Magdeburg je riješio pitanje pobjednika početkom drugog poluvremena
Rukometaši Zagreba izgubili su i sedmu utakmicu zaredom u Ligi prvaka i to na gostovanju kod europskog prvaka Magdeburga 22-27 (9-10).
Hrvatski prvak je odigrao sjajno prvo poluvrijeme, koja je najbolja europska momčad dobila sa svega minimalnih 10-9. No, Nijemci su drugi dio započeli puno odlučnije i serijom 7-2 pobjegli na nedostižnih 17-11.
Kod Zagreba je Filip Glavaš zabio 7, a Luka Lovre Klarica četiri gola, dok je Magdeburg predvodio Sebastien Berthold sa šest golova.
Magdeburg je prvi na ljestvici sa svih sedam pobjeda, a Zagreb na dnu sa sedam poraza.
U 8. kolu Zagreb 19. studenoga dočekuje u Areni upravo Magdeburg.
