Zagreb nije mogao protiv Magdeburga, izgubili su sedmu utakmicu zaredom u Ligi prvaka

Rukometaši Zagreba izgubili su i sedmu utakmicu zaredom u Ligi prvaka i to na gostovanju kod europskog prvaka Magdeburga 22-27 (9-10).

Hrvatski prvak je odigrao sjajno prvo poluvrijeme, koja je najbolja europska momčad dobila sa svega minimalnih 10-9. No, Nijemci su drugi dio započeli puno odlučnije i serijom 7-2 pobjegli na nedostižnih 17-11.

Kod Zagreba je Filip Glavaš zabio 7, a Luka Lovre Klarica četiri gola, dok je Magdeburg predvodio Sebastien Berthold sa šest golova.

Magdeburg je prvi na ljestvici sa svih sedam pobjeda, a Zagreb na dnu sa sedam poraza.

U 8. kolu Zagreb 19. studenoga dočekuje u Areni upravo Magdeburg.

