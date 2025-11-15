Pletikosa za RTL Danas nakon plasmana na Mundijal: 'Pokazali smo da je san ostvariv'

RAZGOVOR S LEGENDOM /

Legendarni hrvatski vratar Stipe Pletikosa koji sada obnaša dužnost tehničkog direktora hrvatske A i U 21 nogometne reprezentacije, dao je intervju za RTL Danas nakon pobjede nad Farskim otocima i plasmana Vatrenih na Svjetsko prvenstvo.

Pletikosa se u programu RTL-a javio uživo iz Rijeke.

Kao vratar Hrvatske ste nastupili na tri svjetska prvenstva. Možete li opisati što to znači za jednog igrača?

"Pa san, apsolutno jedan san, jedan veliki san koji su sve naše prethodne generacije i neki čak trenutni igrači koji nastupaju za hrvatsku najbolju selekciju pokazali da je ostvariv. Ostvariv u smislu osvajanja medalja. Mislim da, teško je govoriti o značaju uspjeha svih tih medalja, ona koja je potvrdila taj kontinuitet je upravo ova posljednja u Katru, gdje smo pokazali da možemo u nizu raditi velike uspjehe, u nizu možemo proizvoditi nove igrače koji mogu nastupati i s jednom velikom odgovornošću, s jednom velikom željom.

Na kraju krajeva, i ono što hrvatski dres zahtijeva prema našem narodu i prema našim navijačima, tako da je zbilja sjajan osjećaj igrati na Svjetskom prvenstvu. Kažem to iz svoje igračke perspektive i sada iz ove tehničke." Ostatak razgovora sa Stipom Pletikosom pogledajte u prilogu.