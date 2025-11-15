FREEMAIL
freemail
POSEBNA AUDIJENCIJA /

Papa Lav oborio s nogu hollywodske zvijezde: 'On je motivacija da ne bježimo od bola'

Papa Lav XIV. ugostio je holivudske zvijezde na posebnoj audijenciji. Papi su se pridružila velika glumačka imena poput Cate Blanchett, Monice Bellucci, Chrisa Pinea i drugih. Poglavar Katoličke crkve želi produbiti dijalog sa svijetom filma, istražujući mogućnosti koje umjetnička kreativnost nudi misiji Crkve i promicanju ljudskih vrijednosti.

"Sve više ljudi smatra da su umjetnost filma i sam filmski doživljaj u opasnosti. Pozivam institucije da ne odustanu, već da surađuju u afirmaciji društvene i kulturne vrijednosti ove aktivnosti", kazao je poglavar Katoličke crkve, papa Lav XIV.

Glumica Cate Blanchett nije krila oduševljenje papom. "Njegove svete riječi danas su bile prava motivacija da ne bježimo od teških, bolnih priča. Govorio je o suzama koje ljudi često nisu u mogućnosti isplakati u svom svakodnevnom životu, kao i o smijehu." Više doznajte u prilogu.

15.11.2025.
16:55
RTL Danas
Papa Lav Xiv.VatikanZvijezdeCate Blanchet
