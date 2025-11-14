Hrvati masovno čiste ladice u potrazi za zadnjim kunama, a vrijeme curi...

Gotovo svakodnevno posljednja dva mjeseca građani iz raznih dijelova zemlje dolaze na blagajnu Hrvatske narodne banke zamijeniti svoje preostale kune i lipe.

"Sad sam čistila sobu i sve to skupila i našla. Više je kovanica, tako da treba se toga riješit sada", kaže Petra iz Makarske.

"Višak, višak od kolekcije. Pustio sam si 20-ak kompleta od 25-ica, višak moram vratiti. Nema onih malih, to sam si ostavio sentimentalno, bit će mi žao za 10, 15, 20 godina da nemam", kaže Zvonimir iz Rijeke.

U redovima čekaju satima

U redu ispred blagajne zna se čekati i po nekoliko sati. "Mogao sam se sjetiti u ove tri godine prije nego ovih zadnjih mjesec dana, tako da, kao i ovi svi ljudi. Tko nam je kriv", kaže Zvonimir.

Još mjesec i pol stignemo očistiti džepove, ladice i novčanike i kune zamijeniti u zagrebačkoj Jurišićevoj ulici. Ali samo kovanice.

"To je bitno napomenuti da one prestaju biti zamjenjive za euro, zapravo postaju sentimentalna vrijednost onome koji će ju ostaviti" kaže izvršni direktor Sektora za gotov novac HNB-a Tihomir Mavriček.

Kunu možete i darovati Caritasu

Za zamjenu novčanica druga pravila. Ako do kraja godine ne uspijete doći u središnju banku - kovanice i novčanice možete poslati i poštom. Ali ako vam ništa od toga nije opcija, darovanjem kuna možete učiniti dobro djelo. I svoje slavuje, mede i tune, u sklopu akcije Caritasa i Hrvatske pošte, predati svojoj lokalnoj župi ili poslovnici pošte.

"Pozivam ovim putem sve korisnike i građane da do kraja godine ako imaju kovanice u svojim ladicama, ormarima i kasicama da svakako dođu u svoj poštanski ured i doniraju ih jer stvarno mogu učiniti veliku razliku s nečim što nekom možda nije vrijedno ali nekom drugom je vrijedno", kaže glasnogovornik Hrvatske pošte Nikola Baras.

I tako pomoći onima kojima je pomoć najpotrebnija.