STANJE NACIJE /

Šprajc 'opleo' po Pupovcu, pa objavio: 'Za suživot Hrvata i Srba još uvijek ima nade'

Dobra Vam večer dobrodošli u 104. epizodu Stanja nacije. Za razliku od 103. epizode u kojoj smo bilježili visoku međunacionalnu napetost ovu epizodu počinjemo viješću koja nam govori kako za suživot i dobrosusjedsku suradnju Hrvata i Srba još uvijek ima nade.

Naime u Puli je drogirani hrvatski policajac vozeći automobil iz službenog pištolja pucao u zrak, što je isto kao da je pucao sebi u glavu. A s njim se u vozilu nalazio državljanin Republike Srbije koji mu je pomogao u bijegu i prikrivanju tragova. Osim što ova vijest govori o jednom lijepom međunacionalnom prijateljstvu ona govori i tome da sustav ne puca po šavovima nego da sustav samo puca.

Uglavnom europski promatrači u Bruxellesu mogu biti zadovoljni. Usprkos nedavnim incidentima Balkan lijepo napreduje.

A sedam dana kasnije sad je jasnije i tko je potaknuo nemile događaje u Splitu i Zagrebu kad se skupina mladih u crnim kapuljačama okupila ispred prostora na kojima su se događale srpske kulturne manifestacije...

Pupovac na vrtuljku

Tako se valjda u glavi zavrtilo i Miloradu Pupovcu i SDSS-u. Jer stvarno moraš biti u glavi dobro zavrnut da u tjednu, dakle ne u mjesecu, nego u tjednu, po srpski, sedmici u kojoj se održava komemoracija za Vukovar usred Vukovara organiziraš izložbu pod nazivom Srpkinja. I to u suradnji s Republikom Srbijom. Jer u SDSS-u su tako ošamućeni pomislili da je to valjda tjedan u kojem se prisjećamo suradnje sa Srbijom. Pa bi možda bio red da i Milorad Pupovac konačno jednom siđe s tog vrtuljka. Već je i nama muka gledati koliko se dugo na njemu vrti a kako li je tek sirotom njemu.

Ili je pak i on svoj kulturni vaučer utopio na crnom tržištu. A njegov iznosi malo više nego ova crkavica od 100 eura. Pa je vaučer trampio za neku drogu. Navodno se sad pojavio LSDSS. Konzumenti kažu da totalno odvaljuje.

14.11.2025.
22:02
stanje nacije
Milorad PupovacStanje NacijeZoran Šprajc
