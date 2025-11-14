Završen sastanak Milanovića i Orbana, evo što se do sada zna

NAPETOSTI ZBOG JANAF-A /

Sastanak Zorana Milanovića i Viktora Orbana bio je zatvoren za javnost, ali svakako je bilo riječi o geopolitičkoj situaciji o stabilnosti u regiji i o pitanju energetike. Treba reći i da je do ovog sastanka došlo neposredno nakon što je Orban uspio izboriti izuzeće od američkih sankcija vezano za ruske energente, ali isto tako dobio potporu američkog predsjednika, što je za njega izuzetno bitno, s obzirom na to da ovu zemlju iduće godine već čekaju izbori.

Ovo izuzeće za Orbana je bilo bitno da se ne bi doveo u situaciju da upravo u jeku kampanje u svojoj zemlji ima potencijalnu energetsku nesigurnost ili energetsku ugrozu. Treba reći i da su se Milanović i Orban sastali ovo ljeto tijekom godišnjih odmora na Braču, a posljednji put službeno ovdje je Milanović bio prije dvije godine. Tada se sastao s Orbanom, ali tadašnjom mađarskom predsjednicom i rekao je kako je došao ovdje dati potporu ovoj zemlji koju, kako je tada rekao, terorizira Bruxelles. Svakako je puno tu tema za razgovore, ali fokus je svakako bio na pitanju energetike, s obzirom na tenzije koje su se digle tijekom pregovora MOL-a i JANAF-a.

Oba predsjednika naglasili su dobre odnose između ovih dviju zemalja, ali isto tako nedavno čuli smo i vidjeli pravu rafalnu paljbu između hrvatske i mađarske strane. Mađarski ministar vanjskih poslova oštro je napao Hrvatsku, nazvao ju je ratnim profiterom i kaže kako Hrvatska neopravdano diže cijene transporta nafte. Premijer Plenković to oštro demantira i kažu kako je Hrvatska stabilan partner. Naravno, te napade mađarske strane svakako treba gledati u jeku tih pregovora, odnosno očito Mađarska na neki način pokušava srušiti cijenu transporta nafte. Prošli tjedan održan je još jedan krug pregovora između MOL-a i JANAF-a.