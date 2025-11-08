Vojsku u Hrvatskoj moralo bi služiti barem 1000 mladih Srba: 'Gdje ćeš boljeg topovskog mesa'

'CIJENA PUTOVNICE' /

Nakon ovog nemilog incidenta u Splitu došlo je do zaokreta hrvatske politike prema Srbima. Sad ih više ne tjeramo iz Hrvatske u Srbiju nego iz Srbije u Hrvatsku. Bar tako kaže novi Zakon o služenju obaveznog vojnog roka.

Svi koji u Srbiji ili BiH imaju hrvatsko državljanstvo i iduće godine će napuniti 19 godina morat će se odazvati pozivu za služenje vojnog roka. Ili platiti kaznu od 500 do 1200 eura. Tako kaže zakon, uz iznimku - oslobođeni su novaci koji imaju hrvatsko ili dvojno državljanstvo, ako obvezu odsluže u državi u kojoj žive.

'Cijena hrvatske putovnice'

E da ali ni Srbija ni BiH nemaju obvezu služenja vojnog roka pa ga ljudi ondje nemaju gdje ni služiti tako da svi hrvatski državljani u tim zemljama automatizmom postaju i hrvatski vojni obveznici. Jer ga sad konačno imaju gdje služiti. Ok, poziv za vojsku će dobiti samo oni koji pune 19 godina ali ni to nije mali broj. Jer recimo u Srbiji oko 400.000 građana ima hrvatsku putovnicu od čega je samo 40.000 Hrvata. Statističko demografskom aproksimacijom dolazimo do broja od oko 5000 srpskih građana s hrvatskom putovnicom koji imaju 18 -19 godina. Ajde pola su žene to odmah bacimo, računajmo još da u ukupnoj populaciji kao i kod nas uglavnom preteže starije stanovništvo i svejedno lako ćemo opet doći do brojke od barem 1000 do 2000 mladih Srba koji bi morali služiti vojsku u Hrvatskoj. Pa gdje ćeš boljeg topovskog mesa. A mi ih tjeramo odavde.

Isto to vrijedi i za BiH. U BiH čak 1,1 milijun građana posjeduje hrvatsku putovnicu dok je samih Hrvata tek 570 tisuća. Dakle još oko 550 tisuća Srba i Bošnjaka stoji na raspolaganju Ministarstvu obrane. Pa nama Srbi i Bošnjaci mogu i Istočni front držat ako treba. E da, dragi Srbi i Bosanci, to je cijena hrvatske putovnice, ako hoćete prolaziti kroz onu rampu za EU citizens izvolite dati život za to.