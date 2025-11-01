Šprajc o pljačkama stoljeća: 'Isti obrazac u Parizu i kod Rinčićke. Čokoladica, dragulji, zviz pa u džep'

VIDIŠ TI NJIH /

A da pljačka čokoladice iz ureda riječke gradonačelnice nije nimalo bezazlena stvar govori i ono što se po istom obrascu dogodilo u Parizu. Dakle nakon velike pljačke čokoladice druga najveća pljačka stoljeća dogodila se u istim okolnostima, na isti način kao i pljačka u Rijeci.

Drsko, hrabro, brzo u roku od sedam minuta. Pa toliko meni treba da nađem daljinski od televizora. Ali vidiš ti njih, čokoladica, dragulji, zviz pa u džep. Sve isto. I sve usred bijela dana s lopovima koji su se pravili da su radnici koji prenose namještaj il šta već. Što samo pokazuje kako ljudi radnike uopće ne primjećuju, čak ni u muzeju a kamoli u gradskom poglavarstvu.

Ali još je indikativnije kako se pljačka u Louvreu dogodila netom nakon pljačke u Rijeci pa bi neki smjeliji istražitelj lako mogao zaključiti da je operacija u radnom salonu gradonačelnice Rijeke bila samo priprema za operaciju u salonu na drugom katu Louvrea. Očito su se provalnici vodili idejom da ako im uspije Rinčićki ukrast čokoladu sa stola onda mogu i iz Louvrea ukrast dijamante.

Jer dok je recimo svaki kutak gradskog poglavarstva u Rijeci pokriven nadzornim kamerama, s obzirom na to da se u svakom kutku nalazi dragocjena zdjela s bombonima i slatkišima, drugi kat Louvrea gdje se nalaze dragocjenosti francuskih carskih i kraljevskih obitelji uopće nije bio pokriven video nadzorom.

Nažalost snimka velike pljačke čokoladice ostala je nedostupna javnosti ali je netko od zaštitara ipak snimio taj povijesni trenutak kada lopovi odlaze iz Louvrea na isti način kojim su u njega i ušli - pokretnim ljestvama s liftom za prijevoz namještaja. Ovaj video koji su snimili zaštitari u Louvreu prikazuje dva pljačkaša kako napuštaju mjesto zločina. Spuštaju se s pomoću dizalice postavljene vani i bježe na dva skutera samo nekoliko sekundi prije dolaska policije.

Ovo je stvarno toliko fascinantno da je i sam Danny Ocean lopovima morao odati priznanje. Danny se već priprema za svoju iduću pljačku pa je sve zanimalo hoće li u njoj koristiti neke elemente iz ove u Louvreu.