Zuckerberg sigurno drži Plenkovićevu sliku iznad kreveta, a nikada nije čuo za našeg giganta

DANKE DEUTSCHLAND /

Kako je završio Chat Control 2.0, projekt kolektivnog nadzora koji je naš gigant bespogovorno zagovarao dok je sitnež histerizirala.

Aaa, vidi vidi, ova gigantska ideja da nam država nadzire privatne poruke neslavno je propala. Danci je povukli s dnevnog reda. Zašto su je povukli, nisu valjda zbog sitneži koja histerizira oko nogu političkih giganata?

Pa povukli su je zato što je za razliku od naše Vlade većina drugih europskih Vlada shvatila da je riječ o gigantskoj bedastoći na kojoj bi profitirale samo multinacionalke koje kontroliraju društvene mreže.

Mark Zuckerberg vjerojatno dosad nikad nije čuo za Andreja Plenkovića, ali zadnjih mjeseci sliku tog političkog giganta sigurno već drži iznad kreveta.

Na sreću njemačka vlada do Ustava i zakona drži nešto više nego naša, a Nijemce se u Europskoj uniji i malo više pita nego nas pa od svega na koncu ništa.