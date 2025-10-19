Održan prosvjed u Omišu zbog brze ceste Dugi Rat-Omiš

SEDAM MILIJUNA NA ULICAMA /
Prosvjednici defilirali i pored Trumpovog tornja: 'Otišlo je predaleko'
"Polomit ćete zube na omiškoj stini" - pod tim je nazivom u Omišu održan prosvjed. Razlog - na brzoj cesti Dugi Rat-Omiš nije predviđen izlaz u Omišu, pa neće biti riješeno ni pitanje prometnog kolapsa ljeti.
Uz to, tvrde prosvjednici, izgradnja trase omiške obilaznice na liticama iznad krovova grada nosi opasnost od odrona kamenja i trajno će devastirati vizure grada. Naknadno rješenje izlaza izgradnjom rotora u tunelu brze ceste smatraju bizarnim.
