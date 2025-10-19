PROTIV MALOLJETNIČKOG NASILJA /

Novi prosvjed u Dubravi: 'Nitko nam nije odgovorio, ali zato ćemo sad sve videozapise...'

Prosvjed protiv maloljetničkog nasilja na istoku Zagreba.

Okupljanje građana počelo je prije pola sata ispred Kulturnog centra Dubrava. Razlog pobune građana su maloljetničke bande koje, kako tvrde organizatori, godinama uznemiruju stanovnike naselja Retkovec. Na prvom prosvjedu krajem rujna, institucijama su dali rok od 30 dana da ispune njihove zahtjeve. A traže spuštanje dobne granice kaznene odgovorosti s 14 na 12 godina, te veću prisutnost policije na ulicama, posebno u večernjim i noćnim satima.

U videu pogledajte što je rekla Helena Ančić, organizatorica prosvjeda "Dubrava za djecu".

19.10.2025.
16:40
RTL Danas
DubravaProsvjedMaloljetnicko Nasilje
