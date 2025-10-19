S Europom nema za*ebancije! Ali, ako je netko ovo napravio, pametan je kao tava na kojem je pržio sporne kobase
To što na dnevni red Europskog parlamenta neće doći Chat Control to ne znači da ondje nemaju pametnijih tema o kojima mogu raspravljati. Pa su se tako od svih vrućih tema koje potresaju Europsku uniju - ruske prijetnje, napadi dronovima, usporavanje gospodarstva, rastuće društvene i političke tenzije U Bruxellesu odlučili za onu najvruću - hamburgere, šnicle i kobasice. Da, da to je prošlog tjedna bila vruća tema u europskom parlamentu. Neodgodivo i hitno je trebalo odlučiti treba li ili ne treba EU zabraniti da se veganske kobasice zovu kobasice, veganski hamburgeri hamburgeri a veganski kotleti kotleti. Sporni su i steak, ćevapčići i svaki drugi veganski ili vegetarijanski proizvod koji svojim nazivom podsjeća na svog mesnog uzora.
I zahvaljujući tankoj većini europskih pučana ta je strašna pošast veganskih kobasica i ostalih veganskih inačica proglašena kao nepoželjna a kad prođe Europsko vijeće i nacionalne parlamente takvi nazivi za veganske proizvode bit će i službeno zabranjeni u svim zemljama Europske unije.