S Europom nema za*ebancije! Ali, ako je netko ovo napravio, pametan je kao tava na kojem je pržio sporne kobase

VEGEGATE /

To što na dnevni red Europskog parlamenta neće doći Chat Control to ne znači da ondje nemaju pametnijih tema o kojima mogu raspravljati. Pa su se tako od svih vrućih tema koje potresaju Europsku uniju - ruske prijetnje, napadi dronovima, usporavanje gospodarstva, rastuće društvene i političke tenzije U Bruxellesu odlučili za onu najvruću - hamburgere, šnicle i kobasice. Da, da to je prošlog tjedna bila vruća tema u europskom parlamentu. Neodgodivo i hitno je trebalo odlučiti treba li ili ne treba EU zabraniti da se veganske kobasice zovu kobasice, veganski hamburgeri hamburgeri a veganski kotleti kotleti. Sporni su i steak, ćevapčići i svaki drugi veganski ili vegetarijanski proizvod koji svojim nazivom podsjeća na svog mesnog uzora.

I zahvaljujući tankoj većini europskih pučana ta je strašna pošast veganskih kobasica i ostalih veganskih inačica proglašena kao nepoželjna a kad prođe Europsko vijeće i nacionalne parlamente takvi nazivi za veganske proizvode bit će i službeno zabranjeni u svim zemljama Europske unije.