PRVOBORCI IZ TUHELJA /

Šprajc: 'HDZ je toliko potkapacitiran da je to naljutio i Plenkija'

Kad smo već kod mladih spomenimo i kako je Plenki u Tuheljskim toplicama okupio mladež HDZ-a da bi ih motivirao da se više angažiraju na društvenim mrežama.

U bogati, znali smo da je HDZ potkapacitiran, ali nismo znali da je toliko potkapacitiran da je to naljutilo i predsjednika stranke. 

Ali Plenki zna da se uskoro mijenjaju pravila internet ratovanja. Jer taman što je Piletić pokupio ova dva, tri imena koja su voljna izginuti za HDZ na Facebooku, X-u, Instagramu i TikToku, a Andrea to sve iščekirala, stiže vijest koja objašnjava zašto će na društvenim mrežama uskoro biti bitan svaki stranački vojnik. 

E, a to najviše ide na ruku velikim strankama s velikim brojem članova i velikim budžetima. Naime društvene mreže poput Facebooka malim strankama su najjeftiniji i najpristupačniji oblik predizbornog oglašavanja jer si za razliku od velikih stranaka one ne mogu priuštiti raskošne kampanje na radiju, televiziji i internet portalima. A nemaju ni toliko članova koji će za njih na svojim profilima ratovati s ovim prvoborcima iz Tuheljskih toplica.

S obzirom na to da je zabrana političkog oglašavanja na društvenim mrežama odluka Europske unije jasno kako su se veliki dogovorili da izbace male. Pogledajte kako HDZ i SDP o tome govore kao dvije sestre blizanke, tj. brat i sestra. 

12.10.2025.
14:16
stanje nacije
Stanje NacijeZoran ŠprajcHdzDruštvene Mreže
